Bekanntes Weingut ist pleite

Über die In Vino Veritas GmbH und die Terra Galos Immobilien GmbH, beide mit Sitz in Gols, wurde am 4. März ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Dies teilte der Kreditschutzverband 1870 (KSV) mit.

Beide Unternehmen sind mit dem Winzer Thomas Achs verbunden: Die In Vino Veritas GmbH ist im Weinhandel tätig, während sich die Terra Galos Immobilien GmbH um Immobilienprojekte kümmert. Unklar ist, wie viele Mitarbeiter von der Pleite betroffen sind. 2020 wurden 13 Mitarbeiter beschäftigt, berichtet "Kurier". Insolvenzverfahren und Forderungsanmeldung Das Landesgericht Eisenstadt hat den 24. März 2025 als Frist zur Anmeldung von Forderungen festgelegt. Gläubiger können ihre Ansprüche über den KSV1870 einreichen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Dr. Felix Stortecky bestellt. Die erste gerichtliche Verhandlung zur In Vino Veritas GmbH findet am 7. April 2025 um 14 Uhr in Saal 5 statt, gefolgt von der Verhandlung für die Terra Galos Immobilien GmbH zehn Minuten später. Winzer mit internationaler Erfahrung Hinter den insolventen Unternehmen steht Thomas Achs, ein erfahrener Winzer aus Gols. Nach seiner Ausbildung an der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg und einem BWL-Studium sammelte er Erfahrung im internationalen Weinvertrieb. 2015 übernahm er den elterlichen Betrieb, schreibt die "BVZ". Sein Weingut Terra Galos bewirtschaftet über 22 Rebsorten und produziert jährlich mehr als 100 verschiedene Weine und Cuvées. Achs betont die Vielfalt seiner Weine und deren unterschiedliche Produktionsstile. Ob und inwiefern das Insolvenzverfahren Auswirkungen auf den Weinbaubetrieb hat, ist derzeit noch unklar.