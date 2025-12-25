Der erste HOFER Christkindlmarkt: 25.000 Euro für Familien in Not

Premiere mit Herz: HOFER lud erstmals zu einem eigenen Christkindlmarkt in Salzburg. Bei Speisen, Getränken und Promi-Unterstützung kamen 25.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ zusammen – ein starkes Zeichen für Solidarität in der Weihnachtszeit.

Hofer eröffnetr seinen ersten Christkindlmarkt © HoferAPA-FotoserviceNeumayr

Von 18. bis 20. Dezember verwandelte der Lebensmitteldiskonter den Parkplatz seiner Filiale in der Alpenstraße 109 in Salzburg in einen stimmungsvollen Christkindlmarkt. Täglich von 14 bis 20 Uhr wurden in mehreren Hütten beliebte Weihnachtsmarkt-Klassiker angeboten – selbstverständlich zum gewohnt günstigen HOFER Preis. Ziel war es, eine leistbare Weihnachtszeit für alle zu ermöglichen.

Prominente Unterstützung und buntes Rahmenprogramm

Neben kulinarischen Genüssen sorgte ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für festliche Stimmung. Profitänzer Florian Gschaider und Manuela Stöckl, bekannt aus der ORF-Show „Dancing Stars“, sowie Food-Influencerin Cooking Catrin standen persönlich hinter dem Ausschank. Am Samstagnachmittag unterstützte auch „Zurück zum Ursprung“-Testimonial Ronald Royer das Team. Ein Kinderkarussell, eine Fotobox und der weihnachtliche HOFER Bär ließen vor allem Kinderaugen strahlen.

Die Einnahmen des HOFER Christkindlmarktes dienen einem guten Zweck und gehen an Licht ins Dunkel – insgesamt 25.000 Euro spendet HOFER. © HoferAPA-FotoserviceNeumayr

Einnahmen für den guten Zweck

Als einer der führenden Lebensmittelhändler Österreichs übernimmt HOFER gesellschaftliche Verantwortung – besonders in der Weihnachtszeit. Die gesamten Einnahmen des Christkindlmarktes wurden an die ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“ gespendet. Zusätzlich rundete HOFER den Betrag auf.

25.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ Insgesamt übergab Max Hofmarksrichter, CEO der HOFER KG, eine Spende in Höhe von 25.000 Euro für Familien in Not. Die offizielle Übergabe fand am 21. Dezember beim Ö3 Weihnachtswunder in Salzburg direkt in der Ö3 Wunschhütte statt – nur wenige Schritte vom Christkindlmarkt entfernt.