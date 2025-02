Wiener Töchtertag: Online-Anmeldung startet am Montag

Bei der groß angelegten Initiative am 24. April erhalten Schülerinnen praktische Einblicke in die Vielfalt der Arbeitswelt. An diesem Tag können sie in unterschiedliche Berufsfelder hineinschnuppern.

"I can do it!" heißt es ab 10. Februar um 9 Uhr, wenn die Mädchen-Anmeldung für den Wiener Töchtertag 2025 startet. Der Aktionstag steht Ende April ganz im Zeichen junger Schülerinnen, die ermutigt werden sollen, ihren Fähigkeiten und Interessen nachzugehen, um die Zukunft nach ihrem Willen zu gestalten - unabhängig von veralteten Rollenbildern. Im Zuge dessen erhalten Mädchen ab der 1. Klasse Mittelschule oder Gymnasium bis zur Matura die Möglichkeit, für einen Tag lang in verschiedene Berufsfelder hineinzuschnuppern. Im Fokus stehen die Bereiche Technik, Naturwissenschaften, Digitalisierung und Handwerk. Im letzten Jahr nahmen rund 5.000 Schülerinnen und 290 Unternehmen teil. "In Wien steht Mädchen die Welt offen. Als Stadt der Möglichkeiten dürfen beruflichen Träumen keine Vorurteile im Weg stehen. Der Töchtertag gibt die großartige Möglichkeit, neue Wege zu entdecken, Interessen zu vertiefen und sich von Role Models inspirieren zu lassen", so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Programm-Highlights Fortinet: Einblicke in die Cybersecurity

Fraunhofer Austria Research GmbH: Angewandte Forschung erleben

IBM Österreich: Die Welt der IT erkunden

Stadt Wien - Wiener Gewässer: Hochwasserschutz kennenlernen Start der Mädchenanmeldung: Mo, 10. Februar 2025, 9.00 Uhr

Ende der Mädchenanmeldung: Mo, 7. April 2025, 23.59 Uhr Der Wiener Töchtertag ist eine Initiative der Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál und des Frauenservice Wien in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Die Teilnahme ist für Schülerinnen und Betriebe kostenlos. Die Online-Anmeldung für den 24. Wiener Töchtertag ist ab 10. Februar, 9.00 Uhr auf www.toechtertag.at möglich.