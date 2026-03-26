Floriani-Weckerl bei INTERSPAR: So unterstützt du jetzt die Feuerwehrjugend mit nur 99 Cent

Mit einem Bissen Gutes tun: Das neue Floriani-Weckerl bei INTERSPAR bringt nicht nur Farbe auf den Tisch, sondern unterstützt auch die Feuerwehrjugend in ganz Österreich. Die feuerrote Spezialität ist ab sofort erhältlich – und jeder Kauf hilft dem Nachwuchs der Held:innen von morgen.

Feuerrotes Weckerl für den guten Zweck: Eine Aktion mit Herz: Ab sofort verkauft INTERSPAR ein ganz besonderes Gebäck. Das sogenannte Floriani-Weckerl wurde eigens entwickelt, um die Österreichische Feuerwehrjugend zu unterstützen. Der gesamte Reinerlös fließt direkt in die Nachwuchsarbeit der Feuerwehren. Die Aktion läuft von 26. März bis 26. Juli und ist in allen 70 INTERSPAR-Hypermärkten österreichweit verfügbar. Preis: schlanke 99 Cent pro Stück.

Johannes Holzleitner, INTERSPAR Österreich-Geschäftsführer © Interspar

„Neben der Möglichkeit, den Pfandbon direkt an die Feuerwehr in der jeweiligen Region zu spenden, fördern wir mit dem Floriani-Weckerl gezielt die Jugendarbeit der Feuerwehren. Damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine einfache Möglichkeit, das wertvolle Engagement der österreichischen Feuerwehren aktiv zu unterstützen. So entsteht ein stimmiges Gesamtpaket, mit dem wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag für junge Menschen leisten, die sich mit großem Einsatz für unsere Gemeinschaft stark machen“, betont Johannes Holzleitner, INTERSPAR Österreich-Geschäftsführer.

Unterstützung für die Held:innen von morgen

Mit jedem gekauften Weckerl wird die Ausbildung junger Feuerwehrmitglieder gefördert. Auch Bewerbe und Jugendarbeit profitieren von den Einnahmen. Nach Ende der Aktion gehen die Spenden an den Österreichischer Bundesfeuerwehrverband. Ziel ist es, mehr junge Menschen für die Feuerwehr zu begeistern und langfristig die Einsatzbereitschaft in den Regionen zu sichern.

Inspiriert vom Schutzpatron

Der Name „Floriani-Weckerl“ kommt nicht von ungefähr: Er ist angelehnt an Heiliger Florian, den Schutzpatron der Feuerwehrleute und Bäcker:innen. Eine symbolische Verbindung, die perfekt zur Aktion passt.

Das Floriani-Weckerl aus österreichischem Weizenmehl mit saftiger Krume und knuspriger Kruste wurde eigens für die Verkaufsaktion zugunsten der Österreichischen Feuerwehrjugend in der INTERSPAR-Bäckerei entwickelt und hergestellt. © NTERSPAR

Gebacken mit Herz – und Roter Rübe

Das auffällig rote Weckerl wird täglich frisch in den INTERSPAR-Bäckereien gebacken. Die Farbe? Kommt ganz natürlich von Roter Rübe, die dem Gebäck eine leicht süßlich-nussige Note verleiht. Hochwertiges Mehl aus 100 Prozent österreichischem Getreide und eine Teigruhe von mindestens 24 Stunden sorgen für den besonderen Geschmack. Außen zart knusprig, innen saftig – ideal für Frühstück, Jause oder als Snack zwischendurch.

„Ich freue mich sehr über die Unterstützung für unsere Feuerwehrjugend und bedanke mich bei allen Beteiligten von INTERSPAR und der Bäckerei für die Umsetzung. Jede Förderung trägt dazu bei, unsere Nachwuchsarbeit weiter zu stärken“, sagt Manfred Eibl, Referatsleiter der Österreichischen Feuerwehrjugend