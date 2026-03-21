EU-Kommission will niedrigere Gasspeicherziele

Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs hat die EU-Kommission die Zielvorgaben für die Befüllung der Gasspeicher in den EU-Ländern gesenkt.

EU-Energiekommissar Dan Jörgensen rief die Mitgliedstaaten am Samstag in einem Brief dazu auf, eine Senkung ihres Befüllungsziels "auf 80 Prozent so früh wie möglich in Betracht zu ziehen". Damit solle den Marktteilnehmern "Sicherheit und Zuversicht" vermittelt werden. Das übliche Füllziel liegt bei 90 Prozent.

Dies solle so früh wie möglich geschehen, um den Marktteilnehmern Sicherheit zu geben, so Jörgensen. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat sich der Ölpreis um mehr als 50 Prozent erhöht und die Gaspreise in der EU sind um mehr als 30 Prozent gestiegen. Der Iran nimmt bei seinem Vergeltungsangriffen Öl- und Gasanlagen in den Golfstaaten ins Visier. Zudem ist die für den weltweiten Öl- und Flüssiggas-Transport wichtige Straße von Hormuz faktisch für die Schifffahrt gesperrt.

Die Gasversorgung in der EU sei "zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch relativ abgesichert", da die Mitgliedstaaten den Großteil ihres Flüssiggases aus den USA beziehe, erklärte Jörgensen.