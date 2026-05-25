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Gebäude in Manila eingestürzt: Mindestens 4 Tote
© AFP

Ursache unklar

Gebäude in Manila eingestürzt: Mindestens 4 Tote

25.05.26, 07:32
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Nach dem Einsturz eines im Bau befindlichen neunstöckigen Gebäudes auf den Philippinen ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf vier gestiegen.  

Mindestens 16 weitere Menschen würden noch unter den Trümmern vermisst, teilten örtliche Rettungsdienste Montagfrüh (Ortszeit) mit. Die Behörden befürchten deshalb eine deutlich höhere Opferzahl. Das Unglück ereignete sich am Sonntag in Angeles City, knapp 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila.

Bei den Toten und Verschütteten handle es sich größtenteils um Bauarbeiter, sagte Behördensprecher Jay Pelayo. Mehrere Menschen konnten leicht verletzt geborgen werden, knapp einem Dutzend weiteren gelang es, sich selbst aus den Trümmern zu befreien.

In der Gegend hatte es Stunden zuvor heftig geregnet. Allerdings ist noch unklar, ob dies den Einsturz des Gebäudes verursacht hat, das als Wohnanlage geplant war.

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