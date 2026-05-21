Drive-by-Raub am Bahnhof - Fahndung nach Tätern

Zwei Jugendliche wurden am Bahnhof Korneuburg beraubt - angeblich aus heiterem Himmel kurz nach MItternacht von zwei Talahons in einem dunklen Auto.

NÖ. Nach einem Raubüberfall auf zwei Jugendliche am Bahnhof Korneuburg - übrigens durchaus so etwas wie ein Drogen-Hotspot - ersucht die niederösterreichische Polizei am Donnerstag um Hinweise bei der Tätersuche Zwei Unbekannte hatten am 20. März den beiden Opfern Gewalt angedroht und die Herausgabe von Schmuck und Geld gefordert. Die Beschuldigten flüchteten schließlich samt Barem in einem dunklen Pkw, eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde am Donnerstag ein Phantombild von einem der Verdächtigen veröffentlicht. Der Mann sei 16 bis 20 Jahre alt und 1,60 bis 1,80 Meter groß, hieß es in der Täterbeschreibung. Der Gesuchte weist eine schlanke Figur, dunkle Augen und einen sogenannten Ziegenbart auf und war zuletzt u.a. mit einem dunklen Pullover und dunklen Jeans bekleidet. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an die Polizeiinspektion Korneuburg (Tel.: 059133-3240) erbeten.