Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Friedhof Korneuburg
© Museumsverein Korneuburg

Friedhof im Visier

Totenruhe gestört: Unbekannte beschädigen 13 Gruften in Korneuburg

23.03.26, 15:32
Teilen

Die Polizeiinspektion Korneuburg bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den jüngsten Grabschändungen. 

13 Gruften des städtischen Friedhofs sind in Korneuburg von Unbekannten gewaltsam geöffnet worden. Laut Angaben der Stadtgemeinde wurde dies Montagfrüh von einem Friedhofsbesucher entdeckt, die Beschädigungen dürften am vergangenen Wochenende verübt worden sein. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen können an die Polizeiinspektion Korneuburg gerichtet werden.

"An den Grabstellen befinden sich Schleifspuren, beschädigte Deckel und abgerissene Griffe, die darauf hindeuten, dass die Grabdeckel gewaltsam geöffnet und verschoben wurden", hieß es in einer Aussendung der Stadtgemeinde. Eigentümer der Gruften wurden informiert, die Schadenshöhe stand vorerst nicht im Detail fest.

"Dass die Totenruhe auf unserem Friedhof auf diese Weise gestört wurde, ist für uns alle unbegreiflich. Ein solcher respektloser Umgang mit unseren Ruhestätten hat in Korneuburg keinen Platz und wir können ein solches Handeln in keiner Weise tolerieren", betonte Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen