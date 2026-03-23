Totenruhe gestört: Unbekannte beschädigen 13 Gruften in Korneuburg

Die Polizeiinspektion Korneuburg bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den jüngsten Grabschändungen.

13 Gruften des städtischen Friedhofs sind in Korneuburg von Unbekannten gewaltsam geöffnet worden. Laut Angaben der Stadtgemeinde wurde dies Montagfrüh von einem Friedhofsbesucher entdeckt, die Beschädigungen dürften am vergangenen Wochenende verübt worden sein. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen können an die Polizeiinspektion Korneuburg gerichtet werden.

"An den Grabstellen befinden sich Schleifspuren, beschädigte Deckel und abgerissene Griffe, die darauf hindeuten, dass die Grabdeckel gewaltsam geöffnet und verschoben wurden", hieß es in einer Aussendung der Stadtgemeinde. Eigentümer der Gruften wurden informiert, die Schadenshöhe stand vorerst nicht im Detail fest.

"Dass die Totenruhe auf unserem Friedhof auf diese Weise gestört wurde, ist für uns alle unbegreiflich. Ein solcher respektloser Umgang mit unseren Ruhestätten hat in Korneuburg keinen Platz und wir können ein solches Handeln in keiner Weise tolerieren", betonte Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP).