Wings For Life World Run in Retz: Laufen für die, die es nicht können

Vergangenen Sonntag, am 10. Mai 2026, fand weltweit um die gleiche Uhrzeit der Wings For Life World Run statt. Auch in Retz wurde gelaufen: 97 Läuferinnen und Läufer gingen um exakt 13:00 Uhr an den Start.

Der Wings For Life World Run ist ein globaler Charity‑Lauf, bei dem Läufer und Rollstuhlfahrer gleichzeitig starten und so lange unterwegs sind, bis sie von einem sogenannten Catcher Car eingeholt werden, in Retz in virtueller Form. Ziel der Veranstaltung ist es, Spenden für die Wings for Life Stiftung zu sammeln, die Forschungsprojekte zur Heilung von Rückenmarksverletzungen unterstützt.

Maximilian Zuser wieder Sieger

Die schnellsten Männer und Frauen: Jürgen Stoiber, Nora Zaiser, Maximilian Zuser, Tomáš Hrdina, Barbara Grabner © Sabrina Kiesling

Der Lauf findet bereits seit mehreren Jahren in Retz statt und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Zahlreiche Zuschauer versammelten sich und sorgten mit Applaus und Anfeuerungsrufen für eine motivierende Atmosphäre. Die Strecke führte vom Feuerwehrhaus Retz nach Kleinhöflein und wieder zurück. Wie bereits im Vorjahr konnte sich Maximilian Zuser den Sieg sichern, diesmal mit beeindruckenden 33,50 gelaufenen Kilometern.

Gemeinsam organisiert, gemeinsam gelaufen, gemeinsam das Ziel erreicht

BGM Stefan Lang, KDT Wolfgang Binder und Manfred Kiesling (FF Retz), Andreas Hofer, Christoph Fasching, Vize-BGM Claudia Schnabl, Michael Binder (DEV Retz), Sebastian Hebenstreit, Sabrina Kiesling, Anna Schöfmann, Benedikt Wagesreiter (Rugia Retz) © Sabrina Kiesling

Organisiert wurde die Veranstaltung von Christoph Fasching in Zusammenarbeit mit Hofer Media, der K.Ö.St.V. Rugia Retz, der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Retz, der Stadtgemeinde Retz, dem Dorferneuerungsverein Retz sowie dem Sportverein Kleinhöflein. Die Veranstalter freuten sich über die zahlreiche Teilnahme - und auf viele Anmeldungen für das Jahr 2027. Der nächste Wings For Life World Run ist für den 9. Mai 2027 geplant.