BW Linz erkämpft durch ein hart umkämpftes 1:1-Remis bei der WSG Tirol einen Abstiegs-Showdown am letzten Spieltag. Die WSG hingegen kann durch den Punkt den Klassenerhalt feiern.
Keller-Duell
1:1 - BW Linz erkämpft Punkt in Tirol vor Abstiegs-Showdown
09.05.26, 18:53
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