Spieler der Saison: Kiteishvili in Vastic-Fußstapfen

Otar Kiteishvili ist zum dritten Mal in Folge zum Spieler der Saison in der Bundesliga ausgezeichnet worden.

Der Georgier des noch regierenden Meisters Sturm Graz setzt sich in der Wahl der Trainer, Präsidenten und Manager der Liga vor Sasa Kalajdzic vom LASK sowie dem ebenfalls für die Linzer spielenden Sascha Horvath durch. Die Auszeichnung als bester Trainer holte LASK-Coach Dietmar Kühbauer vor Austria Wiens Stephan Helm und Manfred Schmid vom TSV Hartberg.

Kühbauer wurde im Vorjahr schon als Trainer des WAC zum Besten seiner Zunft im österreichischen Oberhaus gekürt. Als Torhüter der Saison wurde Tom Ritzy Hülsmann von Hartberg auserkoren, Newcomer der Saison ist der Salzburger Kerim Alajbegovic. Beste Schiedsrichterin ist die Tirolerin Olivia Tschon, bei den Männern erhielt der Salzburger Sebastian Gishamer erstmals die Auszeichnung. Stimmberechtigt waren alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter Österreichs.

Kiteishvili wie Vastic

Vor Kiteishvili schaffte es nur Ivica Vastic von 1998 bis 2000, dreimal in Folge als Spieler der Liga gewählt zu werden. Der 30-jährige Georgier erwies sich auch heuer als Sturms Erfolgsgarant und führt mit 14 Toren gemeinsam mit Rieds Kingstone Mutandwa derzeit auch die Torschützenliste an. Vier Tore bereitete Kiteishvili darüber hinaus vor.

Der Mittelfeldspieler bezeichnete die Auszeichnung als "unglaubliches Privileg", das ohne sein Team und seine Betreuer aber nicht möglich sei. Sturm hofft zwei Runden vor Schluss noch auf die Titelverteidigung, in der Pole Position ist jedoch Kühbauer mit dem LASK. "Natürlich ist diese Ehrung etwas Schönes und eine Bestätigung für die Arbeit, die wir heuer geleistet haben. Solch eine Auszeichnung gehört aber immer dem gesamten Team", meinte der Burgenländer.