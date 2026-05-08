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David Alaba
© EPA

Bundesliga-Klub

Irres Gerücht: Wechselt Alaba zurück nach Österreich?

08.05.26, 14:16
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David Alaba steht bei Chaos-Klub Real Madrid praktisch vor dem Aus, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert werden. Wohin es den ÖFB-Kapitän zieht, ist noch nicht bekannt. Laut einem italienischen Bericht mischt aber auch ein Verein aus Österreich mit.

In der Bundesliga spielte Alaba in seiner glorreichen Karriere noch nie. Vor seinem Abgang von der Wiener Austria zu Bayern München brachte er es nur auf fünf Spiele für das zweite Team der Veilchen.

Doch geht es nach der "Corriere dello Sport", könnten sich das bald ändern. Denn neben zahlreichen Klubs aus der MLS und Saudi-Arabien arbeitet auch Red Bull Salzburg an einem Transfer des 33-Jährigen.

Die Konkurrenz ist aber, vor allem finanziell, enorm. Erst kürzlich berichtete "Fabrizio Romano" von einem Besuch seines Berater Pini Zahavi in Italien, laut anderen Berichten ging es dabei um Juventus und den AC Milan, die ebenfalls über Alaba nachdenken.

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