Nach Eklat: Trainer-Beben bei Real Madrid

Die Real-Bosse haben sich entschieden.

Bei Real Madrid liegen die Nerven blank. Wie berichtet, kam es zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni zu einem Disput – sogar von einer Schlägerei war die Rede.

Real kündigte daraufhin eine Untersuchung an und ließ offen, ob das Duo gegen Barca eingesetzt wird. Schon davor hatten spanische Medien von einem heftigen verbalen Schlagabtausch zwischen Kylian Mbappe und einem Mitglied des Betreuerstabs sowie von einer Ohrfeige von Antonio Rüdiger gegen seinen Teamkollegen Alvaro Carreras berichtet.

Trainer-Aus

Wie spanische Medien berichten, hat Trainer Alvaro Arbeloa die Situation nicht mehr im Griff und soll bei den Handgreiflichkeiten nicht einmal eingegriffen haben. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, steht der 43-Jährige unmittelbar vor dem Aus als Real-Coach.

Die Chancen, dass Arbeloa nächste Saison noch Trainer ist, würden bei 10 Prozent stehen, so Romano. Die Königlichen würden sich bereits nach einem neuen Trainer umschauen. Zuletzt wurde vor allem über ein Comeback von Jose Miurinho spekuliert.