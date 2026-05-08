Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Arbeloa
© Getty

Entscheidung

Nach Eklat: Trainer-Beben bei Real Madrid

Von
08.05.26, 12:58
Teilen

Die Real-Bosse haben sich entschieden. 

Bei Real Madrid liegen die Nerven blank. Wie berichtet, kam es zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni zu einem Disput – sogar von einer Schlägerei war die Rede.

Real kündigte daraufhin eine Untersuchung an und ließ offen, ob das Duo gegen Barca eingesetzt wird. Schon davor hatten spanische Medien von einem heftigen verbalen Schlagabtausch zwischen Kylian Mbappe und einem Mitglied des Betreuerstabs sowie von einer Ohrfeige von Antonio Rüdiger gegen seinen Teamkollegen Alvaro Carreras berichtet.

Trainer-Aus

Wie spanische Medien berichten, hat Trainer Alvaro Arbeloa die Situation nicht mehr im Griff und soll bei den Handgreiflichkeiten nicht einmal eingegriffen haben. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, steht der 43-Jährige unmittelbar vor dem Aus als Real-Coach.

Die Chancen, dass Arbeloa nächste Saison noch Trainer ist, würden bei 10 Prozent stehen, so Romano. Die Königlichen würden sich bereits nach einem neuen Trainer umschauen. Zuletzt wurde vor allem über ein Comeback von Jose Miurinho spekuliert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen