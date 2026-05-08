Überraschend: Diese Landeshauptstadt ist am wenigsten grün

Bregenz, Linz und Graz sind beim Landeshauptstadt-Ranking bezüglich der grünsten Stadtkerne als Sieger hervorgegangen.

Greenpeace hat mittels Satellitendaten jeweils den Grünanteil in den Stadtkernen verglichen. "Während Bregenz mit einem Grünflächenanteil von 38,3 Prozent die Nase vorn hat, landen Innsbruck, St. Pölten und Wien auf den hintersten Plätzen", lautete die Bilanz der NGO, die am Freitag in einer Aussendung eine Begrünungs-Offensive als Gegenmaßnahme einforderte.

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Versiegelte Flächen verstärken die Hitze in Stadtzentren massiv, warnte Greenpeace und trat für Grünräume als vernetztes System im gesamten Stadtgebiet ein. "Mehr Natur in der Stadt ist die beste Medizin gegen die Auswirkungen der Klimakrise. Große Bäume, grüne Parks und blühende Wiesen wirken wie natürliche Klimaanlagen in Stadtzentren und können die Temperatur an Hitzetagen spürbar senken", erläuterte Melanie Ebner, Bodenschutz-Expertin bei Greenpeace. Daher gelte es, "graue Wüsten" in lebenswerte, grüne Oasen zu verwandeln. "Damit entkommen wir der drückenden Hitze, während heimische Tiere dringend benötigte Rückzugsorte zurückgewinnen."

Die detaillierte Auswertung offenbarte die regionalen Unterschiede: Hinter dem Spitzenreiter Bregenz, der einen Grünanteil von 38,3 Prozent aufweist, folgen Linz mit 33,4 Prozent und Graz mit 32,2 Prozent auf den vorderen Plätzen. Im Mittelfeld des Rankings bewegen sich Salzburg (29,7 Prozent), Klagenfurt (29,1 Prozent) und Eisenstadt (28,0 Prozent). Am unteren Ende der Skala zeigt sich der dringende Handlungsbedarf in der Bundeshauptstadt Wien, die mit nur 26,3 Prozent Grünanteil im Zentrum enttäuscht, sowie in St. Pölten (25,3 Prozent) und dem letztplatzierten Innsbruck mit nur 25,0 Prozent.