Handy gehackt: SO können Sie es überprüfen

Mit sehr einfachen Zahlencodes können Sie kontrollieren, ob Ihr Smartphone schon gehackt wurde.

Auf den meisten Smartphones befinden sich sensible Daten und Informationen. An diese möchten Hacker gelangen. Doch wenn sie sich einen Zugang verschaffen, bleiben sie oft lange unbemerkt. Aber nur mit wenigen Handgriffen können Sie selbst kontrollieren, ob etwa an Ihrem Handy etwas nicht stimmt.

Anhand von mehreren Warnsignalen können Sie feststellen, ob Ihr Gerät gehackt worden ist. Ein plötzlich hoher Datenverbrauch, unbekannte Apps auf dem Gerät oder merkwürdige Aktivitäten in Accounts könnten Hinweise auf illegale Aktivitäten sein.

Diese Codes helfen

Gegenüber der Seite "utopia.de" erklären Experten, dass Sie sich mithilfe von Zahlencodes sehr einfach Klarheit verschaffen können. Die sogenannten USSD-Codes werden wie normale Telefonnummern eingegeben.

Mit dem Code *#21# überprüfen Sie, ob eine bedingungslose Rufweiterleitung besteht. Dabei werden Ihre Anrufe heimlich umgeleitet. Wird eine verdächtige Nummer angezeigt, können Sie diese mit dem Code ##21# löschen.

Mit *#61#, *#62# und *#67# kontrollieren Sie die sogenannte bedingte Rufumleitung. Wenn das Handy ausgeschaltet oder nicht erreichbar ist, springt diese Funktion ein. Hacker verwenden die bedingte Rufumleitung gerne, um Anrufe abzufangen. Ähnlich wie beim vorherigen Zahlencode können Sie mit ##61#, ##62# oder ##67# die verdächtige Umleitung ausschalten.

Androids stärker gefährdet

Wenn Sie gehackt worden sind, ist schnelles Handeln gefragt. Löschen Sie alle verdächtigen Apps und scannen Sie Ihr Gerät mit einer Antivirensoftware. Alle wichtigen Passwörter sollen geändert werden, im besten Fall von einem anderen Gerät aus.

Falls dies nichts hilft, können Sie als letzte Option Ihr Gerät auf die Werkeinstellung zurücksetzen. Am stärksten sind Android-Geräte gefährdet. Auf diesen Geräten können leichter Apps von Drittanbietern installiert werden.