RTL-Bewerbung: Bill Kaulitz will Bachelor-Herz gewinnen

14 Jahre nach seiner ersten Staffel feiert Ur-Bachelor Paul Janke ein spektakuläres TV-Comeback. Seine erneute Suche nach der großen Liebe sorgt im Netz bereits jetzt für einen riesigen Hype.

Bevor Sebastian Paul und Tim Reitz als "Die Bachelors" am Mittwoch auf RTL+ in ihre Staffel starten, steht bereits das nächste große Highlight fest: Der 44-jährige Paul Janke bekommt eine zweite Staffel und sucht nach 2012 erneut nach der großen Liebe im Fernsehen. Die Vorfreude auf Social Media ist riesig und zieht selbst große Namen an.

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz und Influencer Marc Eggers beim Oktoberfest 2023. © getty

Bill Kaulitz meldet Interesse an

Unter dem offiziellen Ankündigungs-Post des Formats auf Instagram brachte niemand Geringeres als "Tokio Hotel"-Frontman Bill Kaulitz seine Begeisterung zum Ausdruck. Als der Account "bachelor.rtl" daraufhin die direkte Frage "Bist du interessiert?" stellte, ließ die Antwort nicht lange auf sich warten. Der 36-Jährige erklärte prompt: "Bewerbe mich hiermit".

Simone Ballack fragt direkt nach

Mit Simone Ballack hat sich zudem bereits eine weitere prominente Interessentin zu Wort gemeldet. "Kann ich mich auch bewerben?", kommentierte sie unter dem Beitrag. Die Antwort der Macher war ein klares Ja. Ab sofort können sich interessierte Frauen unter der Adresse bachelorpaul.de für die brandneue Staffel anmelden und den Ur-Bachelor kennenlernen.

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Bill Kaulitz und Marc Eggers (links) besuchten das Oktoberfest 2024 im Schützenfestzelt am 26. September 2024 in München, Deutschland. © getty

Seine einstige Gewinnerin drückt Daumen

Eine Neuerung der kommenden Staffel ist, dass die Kandidaten zum ersten Mal vorab genau wissen, für welchen Bachelor sie sich bewerben. Paul Janke geht deshalb besonders optimistisch in sein Liebes-Comeback: "Sie wissen, worauf sie sich einlassen, deshalb ist die Chance vielleicht sogar höher." Auch Anja, die im Jahr 2012 seine letzte Rose erhielt, aus der jedoch letztlich kein festes Paar wurde, meldete sich bereits zu Wort. Sie unterstützt ihren ehemaligen Rosenkavalier und schreibt: "Na da bin ich ja gespannt. Däumchen sind gedrückt."