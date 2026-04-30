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Echte Geheimtipps: Diese 8 Küstenorte in Europa kennt kaum jemand
© Getty Images

Idyllisch & ruhig

Echte Geheimtipps: Diese 8 Küstenorte in Europa kennt kaum jemand

30.04.26, 12:53
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Diese Küstenorte in Europa sind noch echte Geheimtipps und genau das macht sie so besonders.

Mallorca, Côte d’Azur oder Amalfi? Alles schön, aber auch ziemlich voll. Wenn Sie diesen Sommer lieber einen Ort entdecken möchten, der noch nicht komplett vom Massentourismus überrollt wurde, lohnt sich ein Blick auf diese Küsten-Geheimtipps in Europa. Denn ja: Es gibt sie noch - die Orte, die sich wie ein kleiner Fund anfühlen. 

Tossa de Mar, Spanien

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Tossa de Mar ist einer dieser Orte, bei denen man sich fragt, warum er nicht längst komplett überlaufen ist. Die kleine Küstenstadt verbindet historische Altstadt, eine beeindruckende Festung und einen richtig schönen Strand, alles in einem. Besonders charmant: Die etwas abgeschiedene Lage. Tossa ist nicht direkt per Zug erreichbar, sondern nur mit Bus oder Auto und genau das hält die ganz großen Touristenmassen fern.

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Insel Ugljan & Preko, Kroatien

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Ugljan gehört zu den unterschätztesten Inseln Kroatiens. Nur eine kurze Fährenfahrt von Zadar entfernt und trotzdem fühlt es sich an wie eine andere Welt. Hier geht es ruhiger zu. Mediterrane Wälder, kleine Buchten und authentische Fischerdörfer prägen das Bild. Besonders schön: das Dorf Preko, das mit seinem entspannten Flair und Blick aufs Meer punktet. 

Parga, Griechenland

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Parga sieht fast aus wie eine Mischung aus Italien und Griechenland, nur ohne den großen Hype. Bunte Häuser ziehen sich den Hang hinauf, darüber thront eine Burgruine, und unten wartet türkisblaues Wasser. Und das Beste: Der Ort liegt am Festland und ist damit oft günstiger und weniger überlaufen als viele Inseln.

Flores, Portugal

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Flores ist nichts für „mal schnell hin“, aber genau das macht den Reiz aus. Die Insel liegt mitten im Atlantik und gehört zu den Azoren. Hier finden Sie keine Beachclubs, sondern Wasserfälle, grüne Landschaften und natürliche Pools in leuchtendem Türkis. Ein Ort, der eher nach „Wow“ als nach „Selfie-Spot“ schreit.

Azenhas do Mar, Portugal

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Azenhas do Mar ist einer dieser Orte, bei denen man automatisch stehen bleibt. Weiße Häuser mit roten Dächern kleben förmlich an den Klippen, darunter kracht der Atlantik gegen die Felsen. Das Ganze wirkt fast wie aus einem Film, nur eben echt. Und das Beste: Nur etwa 40 Minuten von Lissabon entfernt.

Cudillero, Spanien: Das kleine Cinque Terre

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Cudillero wird oft als Spaniens Antwort auf Cinque Terre bezeichnet, nur deutlich ruhiger. Die bunten Häuser schmiegen sich amphitheaterartig an die Hügel, darunter liegt der kleine Hafen. Ein Ort, der sich perfekt zum Schlendern, Essen und einfach Genießen eignet.

Saint-Jean-de-Luz, Frankreich

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Saint-Jean-de-Luz ist ein Badeort im Baskenland, der oft übersehen wird. Breiter Sandstrand, charmante Altstadt und eine entspannte Atmosphäre machen ihn zur perfekten Alternative zur überlaufenen Côte d’Azur.

Polignano a Mare, Italien

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Polignano a Mare ist zwar kein kompletter Geheimtipp mehr, aber immer noch ein Must-See. Weiße Häuser, dramatische Klippen und versteckte Grotten machen den Ort zu einem der schönsten Spots in Apulien. Und ja: Genau so sieht Italien aus, wie man es sich vorstellt. 

 

Nicht jeder Urlaub muss an den Hotspots stattfinden. Manchmal sind es genau diese weniger bekannten Orte, die den größten Eindruck hinterlassen.

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