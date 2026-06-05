Unter 250 Euro pro Nacht: Die coolsten Hotels Europas

Design-Hotel in Paris, Kunst-Oase in Florenz oder Rooftop-Hotspot in Lissabon: Diese Hotels zählen zu den coolsten Europas und kosten trotzdem weniger als 250 Euro pro Nacht.

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Stylische Hotels haben oft den Ruf, das Reisebudget komplett zu sprengen. Doch das muss nicht sein. Die Redakteur:innen vom Reisemagazin Time Out haben die coolsten Hotels Europas gekürt und das Überraschende daran: Viele der Hotelzimmer kosten weniger als 250 Euro pro Nacht. Von Design-Hotels in Berlin bis zu versteckten Boutique-Juwelen in Florenz ist alles dabei.

1. Michelberger Hotel, Berlin

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Wer Berlin erleben möchte, landet früher oder später im Friedrichshainer Kiez und genau dort befindet sich das Michelberger Hotel. Untergebracht in einer ehemaligen Fabrik, verbindet das Hotel industriellen Charme mit entspanntem Luxus. Besonders legendär ist die Lobby mit Café, Weinbar, ausgefallenen Cocktails und gemütlichen Sofas, auf denen man problemlos einen ganzen Nachmittag verbringen könnte. Ein weiterer Pluspunkt: Das Frühstück wird bis 14 Uhr serviert, perfekt für alle, die nach einer langen Berliner Nacht etwas länger schlafen möchten.

Preis: ab rund 100 Euro pro Nacht

2. Stella d'Italia, Florenz

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Dieses Boutique-Hotel fühlt sich eher an wie eine Reise in ein verwunschenes Märchen. Versteckt in einer kleinen Gasse nahe der Altstadt warten Fresken aus dem 18. Jahrhundert, Antiquitäten, Trockenblumen und mehr als 500 Kunstwerke auf die Gäste. Jedes der 24 Zimmer sieht anders aus. Wer moderne Minimalismus-Hotels liebt, ist hier falsch. Wer hingegen das Gefühl haben möchte, in einem Kunstwerk zu übernachten, wird das Stella d'Italia lieben.

Preis: ab 180 Euro pro Nacht inklusive Frühstück

3. The Vintage, Lissabon

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Retro-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten. Das Fünf-Sterne-Hotel im angesagten Viertel Príncipe Real setzt auf Mid-Century-Design, satte Farben, dunkle Holzmöbel und jede Menge Vintage-Flair. Sogar ein eigenes Gin-Tonic-Set für den Aperitif auf dem Zimmer gehört zum Konzept. Dazu kommen ein Spa im Untergeschoss und eine der schönsten Rooftop-Bars der Stadt.

Preis: ab 200 Euro pro Nacht, in der Hochsaison ab 240 Euro

4. Le 9 Confidentiel, Paris

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Paris und günstige Boutique-Hotels? Seltene Kombination. Umso bemerkenswerter ist das Le 9 Confidentiel im Marais. Das von Star-Designer Philippe Starck gestaltete Hotel setzt auf Art-déco-Elemente, elegante Farben und jede Menge französischen Charme. Besonders schön: Die Lage könnte kaum besser sein. Viele der schönsten Restaurants, Cafés und Sehenswürdigkeiten der Stadt liegen direkt vor der Tür.

Preis: Superior-Zimmer ab 238 Euro pro Nacht

5. The Hoxton Lloyd, Amsterdam

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Wer Amsterdam einmal abseits der typischen Touristenpfade erleben möchte, sollte sich das Hoxton Lloyd ansehen. Das ehemalige Schifffahrtsgebäude liegt in den Eastern Docklands und bietet eine entspanntere Seite der niederländischen Hauptstadt. Statt Junggesellenabschieden gibt es hier Wasserblick, Design-Interieur und eine ausgezeichnete Terrasse.

Kulinarisch überzeugt das Hotel mit der Breman Brasserie und einer stilvollen Cocktailbar für den Absacker am Abend.

Preis: ab 150 Euro pro Nacht

6. The Leinster, Dublin

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Das Leinster zählt zu den spannendsten Neueröffnungen der vergangenen Jahre. Wo früher ein Nachtclub war, befindet sich heute ein luxuriöses Boutique-Hotel mit Samt, Goldakzenten und rund 300 Werken irischer Künstler. Dazu kommen kreative Cocktails, ausgezeichnete Restaurants und eine Top-Lage mitten in Dublin.

Preis: ab 166 Euro pro Nacht

Luxus muss nicht teuer sein

Die Liste zeigt, dass Design, Stil und außergewöhnliche Hotels längst nicht mehr nur etwas für Luxusreisende sind. Ob kreative Berliner Fabrik, verwunschene Kunstwelt in Florenz oder Rooftop-Hotel in Lissabon, für weniger als 250 Euro pro Nacht lassen sich einige der spannendsten Hotels Europas entdecken. Und manchmal bleibt das Hotel am Ende genauso in Erinnerung wie die Stadt selbst.