Das sind die schönsten Inseln Kroatiens 2026 – laut neuem Europa-Ranking

Gleich vier kroatische Inseln schaffen es in einem neuen Europa-Ranking unter die zehn besten Inselziele 2026. Hier erfahren Sie, welche Reiseziele besonders überzeugen konnten.

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Kroatien zählt seit Jahren zu den beliebtesten Urlaubsländern Europas und das nicht ohne Grund. Entlang der Adriaküste warten zahlreiche Inseln mit glasklarem Wasser, malerischen Altstädten und versteckten Buchten. Doch welche lohnen sich besonders? Ein neues Ranking liefert jetzt die Antwort und gleich vier kroatische Inseln schaffen es unter die besten Europas. Saga Holidays verglich hierfür gleich 80 europäische Inseln. Bewertet wurden unter anderem das Wetter, das gastronomische Angebot sowie der Anteil an Grünflächen. Das Ergebnis kann sich für Kroatien sehen lassen: Gleich vier Inseln schaffen es unter die Top 10 Europas.

Platz 4: Korčula

Beautiful bay on island Mljet in Dalmatia © Getty Images

Korčula gilt für viele als eine der schönsten Inseln Kroatiens und landet im Ranking auf einem starken vierten Platz. Die Insel begeistert mit ihrer historischen Altstadt, engen Gassen und venezianischer Architektur. Dazu kommen idyllische Strände, kleine Buchten und hervorragende Weine. Wer mediterranes Flair abseits der ganz großen Touristenströme sucht, ist hier genau richtig.

Platz 5: Mljet

© Getty Images

Nur knapp dahinter folgt Mljet auf Platz fünf. Die Insel zählt zu den grünsten Kroatiens und ist vor allem für ihren Nationalpark bekannt. Dichte Pinienwälder, zwei Salzwasserseen und kristallklares Wasser machen Mljet zu einem Paradies für Naturliebhaber:innen. Wer Ruhe sucht, wird hier fündig.

Platz 7: Lošinj

Panorama Arial view from Monte Baston over island and pine trees with blue sea, Mali Losinj - island of Croatia. © Getty Images

Auch Lošinj gehört laut Ranking zu den schönsten Inseln Europas. Die sogenannte "Insel der Vitalität" punktet mit einem milden Klima, duftenden Pinienwäldern und malerischen Hafenorten. Besonders beliebt ist Lošinj bei Aktivurlauber:innen, die gerne wandern, Rad fahren oder Delfine beobachten.

Platz 8: Brač

Aerial view of Zlatni Rat Beach in Brac Island, Dalmatian Region © Getty Images

Den achten Platz sichert sich Brač. Berühmt ist die Insel vor allem für den spektakulären Strand Zlatni Rat, dessen Landzunge je nach Wind und Strömung ihre Form verändert. Doch Brač hat weit mehr zu bieten: kleine Steindörfer, ausgezeichnete Olivenöle und zahlreiche Wanderwege machen die Insel zu einem vielseitigen Reiseziel.

Kroatien zählt zu den Gewinnern des Rankings Mit Korčula, Mljet, Lošinj und Brač gehört Kroatien zu den erfolgreichsten Ländern der Studie. Nur Spanien schneidet mit seinen Inseln noch besser ab. Wer also noch nach einem Reiseziel für den Sommer 2026 sucht, findet an der kroatischen Adriaküste gleich mehrere Inseln, die laut Ranking zu den schönsten Europas zählen.