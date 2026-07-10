Ausgerechnet DIESE Stadt ist 2026 die glücklichste der Welt

Britisches Regenwetter, grauer Himmel und notorisch schlecht gelaunte Einwohner? Von wegen! Ein neues Ranking zeigt: Die glücklichste Stadt der Welt liegt ausgerechnet in England. Und auch die Top-Plätze dahinter überraschen.

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Großbritannien ist nicht unbedingt für Sonnenschein und überschwängliche Lebensfreude bekannt. Viel eher gelten die Briten als höflich, aber reserviert – und wegen des oft trüben Wetters mitunter auch als ein wenig "grumpy". Umso überraschender ist das Ergebnis des aktuellen "Time Out"-Rankings der glücklichsten Städte der Welt 2026: Den ersten Platz belegt die englische Stadt Bath.

Für die jährliche Erhebung wurden mehr als 24.000 Menschen weltweit gefragt, wie glücklich sie sich in ihrer Stadt fühlen. Bewertet wurden unter anderem Gemeinschaftsgefühl, Lebensqualität, positive Alltagserlebnisse und die Frage, ob die eigene Stadt glücklicher macht als andere Orte.

Britische Stadt schlägt Sonnenmetropolen

Während man beim Thema Glück möglicherweise zuerst an südeuropäische Städte, tropische Reiseziele oder sonnenverwöhnte Küstenorte denkt, setzte sich Bath gegen Metropolen wie Panama City, Guadalajara, Medellín oder Kapstadt durch.

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Ganze 93 Prozent der befragten Einwohner erklärten, dass Bath sie glücklich macht. 92 Prozent fühlen sich dort glücklicher als in anderen Städten, die sie besucht haben oder in denen sie bereits gelebt haben. 90 Prozent empfinden auch ihre Mitmenschen als positiv.

Besonders hoch bewerteten die Einwohner zudem die kleinen Freuden des Alltags: 91 Prozent gaben an, dass sie durch alltägliche Erlebnisse in Bath Freude empfinden. 76 Prozent finden außerdem, dass das Glücksgefühl in der Stadt in letzter Zeit deutlich zugenommen hat.

Darum sind die Menschen in Bath so glücklich

Ganz so unerklärlich ist der erste Platz allerdings nicht. Bath gilt als eine der schönsten Städte Englands und ist für seine römischen Badeanlagen, die eleganten georgianischen Häuserfassaden und seine Lage inmitten der grünen Landschaft der Grafschaft Somerset bekannt.

Die gesamte historische Innenstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Kleine Cafés, elegante Straßen, Parks und eine lebendige Kulturszene sorgen dafür, dass Bath trotz seiner überschaubaren Größe besonders viel Lebensqualität bietet.

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83 Prozent der Befragten erklärten zudem, dass es leicht sei, in Bath Anschluss und Gemeinschaft zu finden. Auch bei Grünflächen und Natur schnitt die Stadt besser ab als alle anderen untersuchten Destinationen.

Der Titel der glücklichsten Stadt der Welt zeigt damit: Offenbar braucht es weder Dauersonne noch tropische Temperaturen für gute Laune – manchmal reichen schöne Architektur, viel Natur und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

Panama City landet auf Platz zwei

Den zweiten Platz sicherte sich Panama City. Auch hier sagten 93 Prozent der Befragten, dass ihre Stadt sie glücklich mache. 86 Prozent finden Freude an den alltäglichen Erlebnissen, die die Metropole bietet.

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Besonders gut schnitt Panamas Hauptstadt beim Gemeinschaftsgefühl ab. 87 Prozent der Einwohner erklärten, dass es einfach sei, Kontakte zu knüpfen. In dieser Kategorie erreichte Panama City sogar den höchsten Wert aller untersuchten Städte.

Guadalajara überzeugt mit Kultur und Kulinarik

Auf Platz drei folgt Guadalajara in Mexiko. Die Geburtsstadt von Mariachi und Tequila erreichte einen gesamten Glückswert von 83 Prozent.

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Vor allem das kulturelle Angebot und die Gastronomie sorgen bei den Einwohnern für gute Laune. 86 Prozent bewerteten die Kultur positiv, 85 Prozent lobten das kulinarische Angebot. Auch das Gemeinschaftsgefühl erhielt mit 80 Prozent eine besonders hohe Zustimmung.

Das sind die 20 glücklichsten Städte der Welt 2026