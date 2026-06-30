"Time Out" kürt die attraktivsten Städte der Welt

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters, erst recht, wenn es um Städte geht. Das bekannte Reisemagazin "Time Out" wollte es dieses Jahr aber ganz genau wissen und hat weltweit 24.000 Stadtbewohner gefragt, ob sie ihre eigene Heimat als schön bezeichnen würden.

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Was macht eine schöne Stadt aus? Manche würden sagen, die landschaftliche Schönheit einer Stadt liege in den vielen Grünflächen und Alleen. Andere würden sofort auf fußgängerfreundliche Straßen, beeindruckende Skylines oder prachtvolle Architektur verweisen. Die Experten von "Time Out" sind der Meinung: Die wahre Schönheit einer Stadt liegt in ihrem einzigartigen Charme. Um ein ehrliches Ranking zusammenzustellen, stellten sie 24.000 Stadtbewohnern weltweit eine entscheidende Frage: Würden Sie Ihre eigene Stadt als "schön" bezeichnen?

In diesen 10 Metropolen würde die Mehrheit der Einheimischen dies lautstark bejahen.

Platz 1: Kapstadt (86 %)

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Ganze 86 Prozent der Kapstädter würden ihre Mutterstadt als schön bezeichnen, mehr als in jeder anderen befragten Stadt. Und wer kann es ihnen verdenken? Die Stadt, die sich malerisch zwischen dem Tafelberg und dem Atlantischen Ozean an die Hügel schmiegt, ist von puderweichen Stränden gesäumt und von atemberaubender Natur umgeben. Von der botanischen Vielfalt des Kap-Blumenreichs bis hin zu den imposanten Klippen der Zwölf Apostel, Kapstadt ist ein unangefochtenes Natur- und Architekturjuwel.

Platz 2: Edinburgh (84 %)

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Die schottische Hauptstadt landet auf dem zweiten Platz. Was Edinburgh so unwiderstehlich macht, ist der unglaubliche Mix der architektonischen Stile: Die "New Town" glänzt mit ihren halbmondförmigen, georgianischen Reihenhäusern, während die "Old Town" mit ihren engen, verwinkelten mittelalterlichen Gassen und markanten gotischen Kirchtürmen verzaubert. Ein Spaziergang durch Edinburgh gleicht einer Zeitreise.

Platz 3: Sydney (78 %)

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Australiens pulsierende Hafenmetropole sichert sich die Bronzemedaille. Sydney ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich urbanes Leben und spektakuläre Natur die Waage halten. Die Einheimischen lieben den ikonischen Circular Quay mit dem weltberühmten, segelartigen Opernhaus genauso sehr wie die goldenen Sandstrände von Bondi Beach.

Platz 4: Chicago (77 %)

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Die "Windy City" in den USA sichert sich Platz 4. Während Touristen oft nur wegen der hoch aufragenden Wolkenkratzer kommen, lieben die Einheimischen vor allem die grüne Seele der Stadt. Das weitläufige Parksystem, die malerische Uferpromenade am Lake Michigan und der Chicago River, der sich elegant durch das Herz der Innenstadt schlängelt, machen Chicago zu einer harmonischen Großstadtoase.

Platz 5: Lissabon (74 %)

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Die portugiesische Hauptstadt auf ihren sieben Hügeln zieht alle in ihren Bann. Lissabon besticht durch eine unverwechselbare Ästhetik: Die farbenfrohen, oft mit kunstvollen Azulejo-Kacheln verzierten Fassaden, das Rattern der historischen Straßenbahnen und die fantastischen Aussichtspunkte machen die Stadt zu einem Kunstwerk, in dem man sich einfach verlieren möchte.

Platz 6: Paris (68 %)

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Was wäre eine Liste der schönsten Städte ohne die Stadt der Liebe? Paris darf natürlich nicht fehlen. Die französische Hauptstadt verlässt sich nicht nur auf den Eiffelturm, sondern verzaubert ihre Bewohner täglich mit ihrer prachtvollen historischen Architektur, romantischen Brücken und den großen, von Bäumen gesäumten Boulevards.

Platz 7: Stockholm (68 %)

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Ebenfalls 68 Prozent der befragten Einheimischen stimmten für die „Schönheit auf dem Wasser“. Schwedens Hauptstadt erstreckt sich über ein maritimes Netzwerk aus Inseln. Die skandinavische Architektur, das tiefblaue Wasser, das die Stadt durchzieht, und die unvergleichliche Eleganz der Altstadt Gamla Stan verleihen Stockholm einen kühlen, aber faszinierenden Charme.

Platz 8: Porto (67 %)

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Portugal ist direkt ein zweites Mal in den Top 10 vertreten. In Porto sind es vor allem die farbenfrohen und historischen Gebäude, die sich kaskadenartig die Hügel des Douro-Tals hinabschlängeln. Die alten Rabelo-Boote auf dem Fluss, die spektakulären Brücken und der charmante Vibe der Altstadt machen Porto zu einer echten Traumdestination.

Platz 9: Medellín (66 %)

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Die kolumbianische "Stadt des ewigen Frühlings" hat nicht nur ein fantastisches Klima, sondern auch eine unglaubliche Kulisse. Umgeben von üppiger Natur und majestätischen Berglandschaften bietet Medellín Ausblicke, von denen andere Millionenstädte nur träumen können.

Platz 10: Riga (65 %)

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Das baltische Juwel rundet die Liste ab. Die lettische Hauptstadt ist ein absoluter Geheimtipp für Architekturliebhaber. Mit der wohl beeindruckendsten und größten Sammlung an Jugendstil-Gebäuden der Welt und einer wunderschönen, kopfsteingepflasterten Altstadt verströmt Riga einen märchenhaften Glanz.