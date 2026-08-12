Österreich zählt 2026 zu den friedlichsten Ländern – und hat einen der stärksten Reisepässe

Wer einen österreichischen Reisepass besitzt, genießt 2026 einen außergewöhnlichen Vorteil: Österreich liegt sowohl bei der weltweiten Friedlichkeit als auch bei der Reisefreiheit ganz vorne. Eine neue Auswertung zeigt, welche Länder diese seltene Kombination ebenfalls schaffen.

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Österreich landet 2026 gleich in zwei internationalen Rankings in der Weltspitze: Im aktuellen Global Peace Index belegt die Alpenrepublik Platz 6, beim Henley Passport Index Platz 5. Mit einem österreichischen Reisepass sind derzeit 185 Destinationen ohne vorab beantragtes Visum erreichbar. Damit gehört Österreich zu jener kleinen Gruppe von Ländern, die sowohl besonders friedlich sind als auch eine außergewöhnlich große internationale Reisefreiheit bieten.

Genau diese Verbindung hat Henley & Partners anlässlich des 20-jährigen Bestehens seines Passport Index genauer untersucht. Das Ergebnis: Zwischen Friedlichkeit und der Stärke eines Reisepasses besteht international ein deutlicher Zusammenhang. Österreich befindet sich gemeinsam mit Ländern wie Singapur, Japan, der Schweiz, Irland und Portugal besonders weit vorne.

Österreichs Reisepass gehört 2026 zu den stärksten der Welt

Für Reisende aus Österreich ist vor allem der Blick auf den Passport Index interessant. Der Henley Passport Index vergleicht 199 Reisepässe danach, wie viele Reiseziele ihre Besitzer ohne vorher beantragtes Visum erreichen können. Grundlage sind unter anderem Daten des internationalen Luftfahrtverbands IATA.

Aktuell führt Singapur die Rangliste mit Zugang zu 192 Destinationen an. Japan, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate teilen sich mit jeweils 188 Destinationen Platz zwei. Österreich liegt mit 185 Destinationen auf Platz fünf, gemeinsam mit Griechenland, Malta, Portugal und der Schweiz.

Für österreichische Urlauber bedeutet das konkret: Bei einem Großteil der weltweiten Reiseziele entfällt die klassische Beantragung eines Visums vor Reiseantritt. Das heißt allerdings nicht automatisch, dass überhaupt keine Formalitäten erforderlich sind – je nach Land können weiterhin elektronische Reisegenehmigungen, Einreiseformulare oder andere Voraussetzungen gelten.

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Österreich ist das sechstfriedlichste Land der Welt

Noch bemerkenswerter wird das Ergebnis durch den zweiten Index. Im Global Peace Index 2026 liegt Österreich auf Platz sechs von 163 untersuchten Staaten. Nur Island, Neuseeland, die Schweiz, Slowenien und Irland schneiden besser ab. Portugal folgt direkt hinter Österreich auf Platz sieben.

Der Global Peace Index des Institute for Economics & Peace bewertet dabei nicht einfach nur die Kriminalitätsrate eines Landes. Insgesamt fließen 23 qualitative und quantitative Indikatoren aus den Bereichen gesellschaftliche Sicherheit, laufende nationale und internationale Konflikte sowie Militarisierung ein.

Gerade vor dem Hintergrund der weltweiten Entwicklung ist Österreichs Position auffällig: Die globale Friedlichkeit hat sich laut dem aktuellen Bericht zum zwölften Mal in Folge verschlechtert. 2026 zählt der Index 61 aktive staatliche Konflikte – die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg.

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Diese Länder verbinden Sicherheit und Reisefreiheit besonders gut

Die Analyse zeigt jene Länder, die in beiden Bewertungen besonders weit vorne liegen. Dazu gehören 2026:

Singapur – Passport Index Platz 1, Peace Index Platz 8 Japan – Passport Index Platz 2, Peace Index Platz 10 Schweiz – Passport Index Platz 5, Peace Index Platz 3 Irland – Passport Index Platz 4, Peace Index Platz 5 Österreich – Passport Index Platz 5, Peace Index Platz 6 Portugal – Passport Index Platz 5, Peace Index Platz 7 Finnland – Passport Index Platz 4, Peace Index Platz 9 Dänemark – Passport Index Platz 4, Peace Index Platz 11 Neuseeland – Passport Index Platz 7, Peace Index Platz 2 Kanada – Passport Index Platz 7, Peace Index Platz 14 Tschechien – Passport Index Platz 7, Peace Index Platz 13 Malaysia – Passport Index Platz 7, Peace Index Platz 12

Warum friedliche Länder oft starke Reisepässe haben

Dass beide Rankings häufig ähnliche Länder weit oben zeigen, ist kein Zufall. Die Analyse von Henley & Partners über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten zeigt einen statistisch deutlichen Zusammenhang zwischen Friedlichkeit und internationaler Mobilität. Politische Stabilität und internationales Vertrauen können dazu beitragen, dass andere Staaten Reiseerleichterungen und visumfreien Zugang gewähren. Gleichzeitig spielen aber auch Diplomatie, wirtschaftliche Bedeutung und internationale Partnerschaften eine wichtige Rolle.

Interessante Ausnahmen zeigen, dass ein mächtiger Reisepass nicht automatisch bedeutet, dass ein Land besonders friedlich ist. Die USA liegen beispielsweise beim Global Peace Index lediglich auf Rang 134, ihr Reisepass belegt jedoch weiterhin Platz zehn. Frankreich steht beim Peace Index auf Platz 99, beim Passport Index dagegen auf Platz vier.

Für Österreicher ist Reisen heute einfacher denn je

Der langfristige Vergleich zeigt zudem, wie stark die weltweite Reisefreiheit gestiegen ist. Als der Henley Passport Index 2006 erstmals veröffentlicht wurde, konnte ein durchschnittlicher Reisepass Zugang zu 58 Destinationen ohne vorab beantragtes Visum ermöglichen. 2026 sind es im weltweiten Durchschnitt bereits 108.

Mit 185 Destinationen liegt Österreich noch deutlich darüber. Wer einen österreichischen Reisepass besitzt, hat damit nicht nur eines der stärksten Reisedokumente der Welt in der Tasche – sondern lebt laut aktuellem Global Peace Index zugleich in einem der friedlichsten Länder überhaupt.