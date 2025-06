DIESES Land ist erstmals das unfriedlichste Land der Welt

Österreich liegt im aktuellen Global Peace Index auf Platz 4.

Der aktuelle Global Peace Index (GPI) des Institute for Economics & Peace (IEP) zeigt einen anhaltenden Rückgang der weltweiten Friedenslage. Der Weltfrieden befindet sich laut dem Bericht auf dem niedrigsten Stand seit Einführung des Index, während die Bedingungen, die Konflikten vorausgehen, die schlechtesten seit dem Zweiten Weltkrieg sind.

Derzeit gibt es 59 aktive staatliche Konflikte. Die Welt befindet sich laut den Autoren an einem Wendepunkt, und die Zahl der Staatenkonflikte ist so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Konflikte werden immer schwieriger zu gewinnen und immer kostspieliger – gleichzeitig sind die weltweiten Investitionen in Konfliktprävention drastisch zurückgegangen.

Österreich auf Platz 4

Im Jahr 2024 verschlechterte sich die Friedenslage in 87 Ländern, während sie sich in 74 Ländern verbesserte. Westeuropa und Mitteleuropa sind weiterhin die friedlichsten Regionen der Welt. Island ist seit 2008 das friedlichste Land der Welt und wird in dieser Rangliste von Irland, Österreich, Neuseeland und der Schweiz begleitet.

© Global Peace Index

Zum ersten Mal ist Russland das am wenigsten friedliche Land der Welt, gefolgt von der Ukraine, dem Sudan, der Demokratischen Republik Kongo und dem Jemen.

© Global Peace Index

Der GPI wird von der internationalen Denkfabrik „Institute for Economics & Peace" erstellt und seit 19 Jahren jährlich veröffentlicht. Es handelt sich um die umfassendste Quelle zu globalen Friedenstrends, die 163 unabhängige Staaten und Gebiete bewertet und 99,7 Prozent der Weltbevölkerung abdeckt. Es verwendet mehrere Indikatoren, um den Friedenszustand in den Bereichen „gesellschaftliche Sicherheit", „laufende innerstaatliche und internationale Konflikte" und „Grad der Militarisierung" zu messen