Schulbus in Oberösterreich umgekippt: Fahrerin und Schüler leicht verletzt

Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist der Bus mit einem Fahrgast von der Fahrbahn abgekommen.

Ein Schulbus ist Freitagfrüh in Pöndorf (Bezirk Vöcklabruck) in Oberösterreich bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Straße abgekommen und auf die rechte Seite gestürzt. Ein zehnjähriger Schüler, einziger Fahrgast, sowie die 46-jährige Lenkerin wurden leicht verletzt. Die Chauffeurin dürfte nach einer starken Linkskurve unmittelbar vor einer Brücke die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der Bus touchierte das Geländer und kippte dann seitlich auf eine Wiese, so die Polizei.