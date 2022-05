Jetzt spricht Amber

Seit zwei Wochen tobt der Rosenkrieg zwischen den Stars jetzt vor Gericht. Heute soll zum ersten Mal seit der Prozess in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia begonnen hat, Amber Heard aussagen.

Wechsel. Nachdem Hollywoodstar Johnny Depp (58) eine Woche lang seine Aussagen vor Gericht machte und seine Zeugen im Prozess gegen seine Ex Amber Heard (36) seine Version, dass sie es war, die in der Ehe gewalttätig war, untermauerten, ist jetzt Heard selbst am Zug. (oe24.TV überträgt den Prozess aus Virginia live)

Erste Zeugin von Heard packt aus

Wahrheit? Nachdem ­Heards Anwälte mit dem Antrag auf Abweisung der Klage scheiterten, wurde ihre erste Zeugin aufgerufen. Psychologin Dr. Dawn Hughes beschreibt Depp in ihrer Aussage als Kon­trollfreak und sagte weiters aus, dass er Amber auch sexuell missbraucht habe.