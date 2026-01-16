Papst-Wunder: Konnte Benedikt XVI. Krebs heilen?

Der Vatikan prüft derzeit ein mögliches Wunder, das Papst Benedikt XVI. zugeschrieben werden könnte.

Es geht um den Fall von Peter Srsich, einem jungen Mann aus Colorado, bei dem ein fortgeschrittenes Hodgkin-Lymphom diagnostiziert wurde, das auf sein Herz drückte, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Il Giornale" (Freitagsausgabe). Der Tumor war so groß, dass die Ärzte selbst eine Biopsie unter Anästhesie für riskant hielten.

Peter Srsich wurde von der US-Organisation "Make-a-Wish" kontaktiert, die schwer kranken Kindern und Jugendlichen Wünsche erfüllt. Er äußerte den Wunsch, den Papst zu treffen. Im Mai 2012 wurde dieser Wunsch in Rom Realität: Peter nahm mit seiner Familie an der Generalaudienz von Benedikt XVI. teil. Er durfte den Papst kurz treffen und bat um einen Segen. Benedikt XVI. legte dabei seine rechte Hand direkt auf die Stelle an Peters Brust, an der sich der Tumor befand - ohne dass jemand ihm dies vorher gezeigt hatte.

Heilung gilt als medizinisch unerklärlich

Daraufhin begann sich Srsichs Gesundheitszustand kontinuierlich zu verbessern. Die Heilung war medizinisch unerklärlich. Der junge Amerikaner selbst äußerte sich vorsichtig, sprach nicht ausdrücklich von einem Wunder, doch sein Zustand besserte sich gegen alle medizinischen Erwartungen. Am 15. Mai 2021, neun Jahre später, wurde Peter Srsich zum Priester geweiht.

Der Fall wird nun wohl im Rahmen des Seligsprechungsprozesses für den emeritierten Papst untersucht. Benedikt XVI. war von 2005 bis zu seinem überraschenden Rücktritt 2013 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Nach seinem Rücktritt wurde er zum "Papst emeritus", den Titel behielt er bis zu seinem Tod im Dezember 2022.