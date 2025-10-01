Amira Aly zeigt, was sie IMMER aus Österreich mitnimmt: "Pflicht!"

Amira ist eine Naschkatze - da dürfen solche Mitbringsel nicht fehlen.

Amira Aly ist in Österreich aufgewachsen, doch lebt schon seit einigen Jahren in Deutschland.

Heimat Köln

Erst vor kurzem hat sie ihr Traumhaus bezogen - in Köln hat sie sich mit einem ökologischen Haus einen Lebenstraum für sich und ihre zwei Söhne erfüllt.

Österreich-Besuch

Trotzdem ihre Heimat nun Deutschland ist, kehrt Amira oft zurück nach Österreich. Dort leben Verwandte und Freunde. Erst kürzlich postete sie ein Bild aus dem Flieger - es geht von Österreich wieder zurück nach Deutschland.

Pflicht

Ihr Must-Have aller Mitbringsel zeigt Aly in einer Insta-Story. Nicht weiter verwunderlich ist, dass sie gerne etwas Süßes nach Deutschland mitnimmt. Und was genau? Na, einen echten Klassiker! Verschiedene Spezereien aus dem Hause Sacher. "Pflicht!" schreibt Amira zum Schnappschuss.

Naschkatze

Dass Amira eine echte Naschkatze ist, hat sie schon öfter durchblicken lassen. Zudem liebt sie es Torten und Kekse zu backen.