Amira Aly
© Instagram

Köstlich!

Amira Aly zeigt, was sie IMMER aus Österreich mitnimmt: "Pflicht!"

01.10.25, 10:15
Teilen

Amira ist eine Naschkatze - da dürfen solche Mitbringsel nicht fehlen.

Amira Aly  ist in Österreich aufgewachsen, doch lebt schon seit einigen Jahren in Deutschland.

Mehr zum Thema

Heimat Köln

Erst vor kurzem hat sie ihr Traumhaus bezogen - in Köln hat sie sich mit einem ökologischen Haus einen Lebenstraum für sich und ihre zwei Söhne erfüllt.

Österreich-Besuch

Trotzdem ihre Heimat nun Deutschland ist, kehrt Amira oft zurück nach Österreich. Dort leben Verwandte und Freunde. Erst kürzlich postete sie ein Bild aus dem Flieger - es geht von Österreich wieder zurück nach Deutschland.

Amira Aly
© Instagram

Pflicht

Ihr Must-Have aller Mitbringsel zeigt Aly in einer Insta-Story. Nicht weiter verwunderlich ist, dass sie gerne etwas Süßes nach Deutschland mitnimmt. Und was genau? Na, einen echten Klassiker! Verschiedene Spezereien aus dem Hause Sacher. "Pflicht!" schreibt Amira zum Schnappschuss.

Amira Aly
© Instagram

Naschkatze  

Dass Amira eine echte Naschkatze ist, hat sie schon öfter durchblicken lassen. Zudem liebt sie es Torten und Kekse zu backen.

