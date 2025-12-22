Mark Forster auf Instagram: "Ja, wir haben uns getrennt"

Der Musiker überrascht mit seinen Worten die Fans auf Instagram. Was genau ist denn hier passiert?

Kappe, Sonnenbrille und Bart – über Jahre hinweg war Mark Forster (42) genau so zu erkennen. Jetzt überrascht der Popstar seine Community mit einem ungewohnten Anblick: Auf Instagram zeigt sich der Musiker plötzlich ohne Käppi und ohne Brille. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten – seine Fans sind begeistert. Und Forster selbst? Der zeigt sich vom regelrechten „Oben-ohne-Hype“ eher amüsiert und erklärt, warum er seinem Markenzeichen den Rücken gekehrt hat.

Mehr lesen:

"Ich hatte so ein Gefühl"

Seit dem Start seiner Karriere trat Forster, der mit Sängerin Lena Meyer-Landrut (34) verheiratet ist, fast ausschließlich mit einer Kappe mit geradem Schirm und grüner Unterseite auf. Dieses Accessoire galt lange als fixer Bestandteil seines Images. Doch damit ist nun Schluss. In der TV-Sendung „Kölner Treff“ sprach der Musiker offen über den Stilwechsel: „Ja, es ist offiziell. Wir haben uns getrennt. Vielleicht habe ich den Style ein bisschen zu lange gerockt. Ich hatte so ein Gefühl, dass genau diese Kappe und genau dieser Stil so ein bisschen mein Udo-Lindenberg-Hut ist. Ich glaube aber, das war ein Trugschluss.“





Forster räumte ein, dass ihn sein Bühnen-Outfit zuletzt selbst gestört habe: „Ich hatte zwischendurch eine Phase, da habe ich diese aus meiner Sicht eher uncoolere Kappe angezogen, wenn ich vor die Kamera gegangen bin oder auf eine Bühne. Im echten Leben habe ich coole Sachen getragen. Da dachte ich, das ist eigentlich blöd.“

Mark Forster ohne seine Kappe. © Instagram

Mark Forster völlig unerkannt

Das Foto, das derzeit im Netz für Aufsehen sorgt, entstand bei Dreharbeiten zu einem Musikvideo in Japan für den Song „Rettest du mich“. Darauf ist Forster erstmals ganz ohne Kopfbedeckung zu sehen. Seine Reaktion darauf nimmt er mit Humor: „Ich finde, es kann sich eigentlich auch sehen lassen. Vielleicht ist das die nächste Evolutionsstufe. Mal gucken.“ Ganz verabschieden will er sich vom Käppi allerdings noch nicht. Auf die Frage von Moderatorin Susan Link (49), ob die Kappe nun endgültig Geschichte sei, antwortete er: „Dafür bin ich noch nicht ready.“

Seine Fans sind da deutlich entschlossener. In den Kommentaren überschlagen sich die Komplimente: „Wie toll siehst du bitte ohne Mütze aus?“, „Wow, sehr attraktiver Mann. Solltest du öfter mal oben ohne tragen“ oder „Lass die Kappe lieber ganz weg!“