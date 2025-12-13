Oliver Pocher packt über Ehe mit Ex Amira Aly aus

Oliver Pocher gehört zu den bekanntesten Comedians. Jetzt spricht er über die Ehe mit seiner Ex Amira Aly.

Schon als Kind zog es ihn auf die Bühne. Er hörte Otto Waalkes, schaute Hape Kerkeling, sprach Dialoge mit. Seine Mutter schnitt ihm anstößige Passagen aus Kassetten heraus. Doch der Humor blieb. Innerlich wollte Pocher früh zum Fernsehen, wie er im Gespräch mit der deutschen "Bild" erzählt.

Zunächst folgte er jedoch den Erwartungen seiner Familie. Er absolvierte eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Gleichzeitig führte er ein Doppelleben: tagsüber Versammlungen, abends Disco. Mit Anfang 20 zog er aus, ging nach Köln und begann ein neues Leben.

Der Weg ins Rampenlicht

Der Durchbruch kam 1999 in der „Hans-Meiser“-Talkshow. Danach folgte der Einstieg bei VIVA. Pocher beschreibt diesen Moment als Wendepunkt. Von Beginn an arbeitete er hart. Über sich selbst sagt er: „Ich hab’ ein Comedy-Tourette. Ich muss jeden Scherz raushauen.“

Diese Haltung prägt seine Karriere bis heute: impulsiv, kompromisslos, immer auf der Suche nach der Pointe – auch wenn es Ärger gibt.

Familie als Mittelpunkt

Pocher ist Vater von fünf Kindern. Trotz vollem Terminkalender versucht er präsent zu sein. Kürzlich stand er nachts nach einer Show in Berlin im Auto nach Köln, um am nächsten Morgen als Weihnachtsmann in der Schule seiner Kinder aufzutreten. „Die Kinder haben gestrahlt. Das war für mich das Größte.“

Er möchte seinen Kindern Normalität vermitteln – auch in Glaubensfragen. „Niemand sollte einem Kind etwas überstülpen“, sagt er. Sie sollen selbst entscheiden.

Beziehungen und Brüche

Zwei Frauen prägten sein Leben besonders: Alessandra Meyer-Wölden und Amira Aly, die Mütter seiner Kinder. Beide Ehen scheiterten. Pocher spricht offen darüber, ohne Selbstmitleid. „Ich mache Comedy daraus“, sagt er. Mit Meyer-Wölden pflegt er heute ein freundschaftliches Verhältnis, mit Aly bleibt der Kontakt offen.

Amira Aly, Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden © Instagram

Haltung und Selbstbild

Auch das Verhältnis zu seinen Eltern ist von Offenheit geprägt. Er weiß, dass nicht alles gutgeheißen wird, was er tut. Doch er steht zu seinem Leben. „Ich war sicher nicht der beste Ehemann. Aber als Vater gebe ich mein Bestes.“

Nach der Ehe ist nun auch die erfolgreiche Zusammenarbeit von Amira und Oliver Pocher gescheitert. © Getty Images

Bereuen will er nichts. „Ich fand bisher alles genauso richtig, wie ich es gemacht habe.“ Ein Leben ohne Bühne sei für ihn undenkbar. Und ob noch etwas kommt? „Ich hoffe, ich habe noch was vor mir.“

Die Ehe mit Amira

Über seine Ehe mit Ex Amira sagt er: „Ich hab’ zweimal nach bestem Wissen und Gewissen geheiratet. Bei Amira war ich anfangs ganz klar: Heiraten kommt für mich nicht mehr infrage. Ich hatte das mit Sandy schon durch. Aber irgendwann dachte ich, man kann einer Frau doch nicht ihre Zukunft verbauen, nur weil es einmal schiefgegangen ist. Also haben wir geheiratet. Sie war schwanger, es schien richtig.“