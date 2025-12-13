SO geht es mit "Tatort" Münster weiter

"Tatort"-Münster-Fans erhalten ihr Weihnachtsgeschenk schon jetzt: Laut dem Medienmagazin "DWDL" hat der Rundfunkrat grünes Licht gegeben.

In der jüngsten Sitzung hat der Rat den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr freigegeben. Ebenfalls wurden einige Programmverträge und Kooperationen abgeschlossen. Bei Großprojekten über zwei Millionen Euro muss das Gremium es absegnen.

Damit erhält eine der beliebtesten Tatort-Ausgaben neue Folgen. Die letzten Episoden konnten mit mehr als 42 Prozent Marktanteil den Sonntagabend dominieren. 2026 sollen zwei neue Folgen beim "ARD" ausgestrahlt werden und später im Stream geben, so die "Bild".

"Goldene Tatort Münster" als Ziel

Wie lange das Duo Kommissar Thiel (Axel Prahl, 65) und Professor Boerne (Jan Josef Liefers, 61) in Münster ermitteln werden, ist derzeit noch unbekannt. Der Rundfunkrat hat ihre Verträge verlängert, aber die Dauer nicht veröffentlicht. Das Ziel der Tatort-Stars: Der "Goldene Tatort Münster" soll erst im Kasten sein, danach wollen sie schauen, wie die "Bild" berichtet.

© WDR/Stephan Rabold

Im Oktober 2002 lösten die beiden in "Der dunkle Fleck" erstmals einen Mordfall in Münster auf. Damit könnten sie schon Ende 2027 ihre "Silberne Hochzeit" feiern. Das Team hat weiter Lust auf neue Folgen.

Axel Prahl und Jan Josef Liefers haben immer wieder betont, dass sie die Rollen lieben und gerne mit ihren altgedienten Kollegen wie Christine Urspruch (55) oder Claus Dieter Clausnitzer (86) arbeiten. Die beiden wollen gerne weiter vor der Kamera gemeinsam Fälle lösen, wie es ihnen Spaß macht.