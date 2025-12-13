Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
tatort münster
© APA

Zukunft klar

SO geht es mit "Tatort" Münster weiter

13.12.25, 18:22
Teilen

"Tatort"-Münster-Fans erhalten ihr Weihnachtsgeschenk schon jetzt: Laut dem Medienmagazin "DWDL" hat der Rundfunkrat grünes Licht gegeben. 

In der jüngsten Sitzung hat der Rat den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr freigegeben. Ebenfalls wurden einige Programmverträge und Kooperationen abgeschlossen. Bei Großprojekten über zwei Millionen Euro muss das Gremium es absegnen.

Damit erhält eine der beliebtesten Tatort-Ausgaben neue Folgen. Die letzten Episoden konnten mit mehr als 42 Prozent Marktanteil den Sonntagabend dominieren. 2026 sollen zwei neue Folgen beim "ARD" ausgestrahlt werden und später im Stream geben, so die "Bild".

"Goldene Tatort Münster" als Ziel

Wie lange das Duo Kommissar Thiel (Axel Prahl, 65) und Professor Boerne (Jan Josef Liefers, 61) in Münster ermitteln werden, ist derzeit noch unbekannt. Der Rundfunkrat hat ihre Verträge verlängert, aber die Dauer nicht veröffentlicht. Das Ziel der Tatort-Stars: Der "Goldene Tatort Münster" soll erst im Kasten sein, danach wollen sie schauen, wie die "Bild" berichtet.

Tatort Münster Josef Liefers und Axel Prahl
© WDR/Stephan Rabold

Im Oktober 2002 lösten die beiden in "Der dunkle Fleck" erstmals einen Mordfall in Münster auf. Damit könnten sie schon Ende 2027 ihre "Silberne Hochzeit" feiern. Das Team hat weiter Lust auf neue Folgen.

Axel Prahl und Jan Josef Liefers haben immer wieder betont, dass sie die Rollen lieben und gerne mit ihren altgedienten Kollegen wie Christine Urspruch (55) oder Claus Dieter Clausnitzer (86) arbeiten. Die beiden wollen gerne weiter vor der Kamera gemeinsam Fälle lösen, wie es ihnen Spaß macht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden