Vater von Ben & Meret: Kult-Schauspieler Rolf Becker im Alter von 90 Jahren gestorben

Kult-Schauspieler Rolf Becker (In aller Freundschaft) ist am Freitag im Alter von 90 Jahren gestorben.

Rolf Becker, einer der renommiertesten deutschen Schauspieler, ist tot. Der Wahlhamburger starb am Freitag im Kreise seiner Familie im Alter von 90 Jahren in einem Hamburger Hospiz, wie St.-Pauli-Pastor Sieghard Wilm bestätigte. Der 1935 in Leipzig geborene Becker machte sowohl am Theater als auch in Film und Fernsehen Karriere. Einem Millionenpublikum bekannt wurde er zuletzt in der beliebten Arztserie "In aller Freundschaft" des deutschen TV-Senders ARD.

Darin spielte er seit 2006 neben Ursula Karusseit den gutmütigen Rentner Otto Stein spielte.

Aufgewachsen in Norddeutschland, studierte Becker nach dem Abitur Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Nach Stationen in München, Darmstadt und Ulm wechselte er 1963 ans Theater Bremen, wo er auch selbst inszenierte. In seiner Wahlheimat Hamburg war er später unter anderem Ensemblemitglied am Deutschen Schauspielhaus und am Thalia Theater.

Becker machte auch im Fernsehen und beim Film Karriere

Becker avancierte zu einem der gefragtesten Theaterschauspieler und machte auch im Fernsehen und beim Film Karriere ("Trenck"-Serie, 1971, "Die verlorene Ehre der Katharina Blum", 1976). Auch als Sprecher von Hörbüchern machte er sich mit seiner markanten Stimme einen Namen. Von 1997 bis 2004 spielte er den "Jedermann" in der Hamburger Speicherstadt.

Seine Kinder Meret und Ben aus erster Ehe mit Schauspielerin Monika Hansen traten in seine Fußstapfen, letzterer ist vor allem durch seine Rolle als der Tod bekannt, den er von 2009 bis 2012 bei den Salzburger Festspielen verkörperte. 2022 stand Ben mit seinem Vater sogar noch gemeinsam vor der Kamera.

© Getty

Seit 1980 war Becker in zweiter Ehe mit der Schauspielerin Sylvia Wempner verheiratet, mit der er zwei leibliche Söhne und einen Adoptivsohn hat.