Mel Robbins: Erfolgsrezept Gelassenheit

Die LET THEM Theorie ist seit Wochen in den Buchcharts zu finden.

Leitsatz. Der Schlüssel zu Lebensglück, Erfolg und Liebe soll in nur zwei Worten stecken. So der Claim des Megasellers Die Let Them Theorie.

Mehr zum Thema

Autorin war nicht gleich erfolgreich

Das Buch der bekannten US-Speakerin und Autorin Mel Robbins basiert auf ihrer Lebensgeschichte: Jahrelang lebten sie und ihr Mann mit den drei Kindern am Limit, ein enormer Schuldenberg hatte sich aufgehäuft und Mel oft den Job gewechselt. Zeit aufzugeben? Mel war nahe dran, doch dann, mit 41 erfand sie die 5-Sekunden-Regel, die besagt, Dinge, die zu erledigen sind, in genau dieser Zeitspanne anzufangen. Als sie vor Publikum einmal (sehr nervös) über dieses Konzept spricht, schneidet jemand mit und schon bald ist Mel Robbins für ihr Konzept bekannt.

Megaseller

Doch bis sie daraus einen Beruf macht, dauert es, denn sie hegte lange Zweifel, die sie ablegen konnte. Der Rest ist Geschichte, Robbins ist eine der derzeit gefragtesten Lifecoaches, und ihre Let Them Theorie trifft einen Nerv, zusammengefasst: Loslassen, was oder wen man nicht ändern kann. Lässt sich herrlich auch auf die Weltpolitik umlegen, so ein Quäntchen Wurschtigkeit kann gut tun. Seit dem Erscheinen im Dezember 2024 hat Robbins weltweit über sieben Millionen Stück verkauft, ein Ende des Erfolges ist nicht absehbar. In diesem Sinne: Lassen wir sie!