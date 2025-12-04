Alles zu oe24VIP
Flugzeug
© Getty

Deutschland

Trotz Sparkurs: Politiker dürften wieder Business fliegen

04.12.25, 09:33
Schon ab zwei Stunden Flugzeit dürfen die Abgeordneten Business Class buchen. 

Der Deutsche Bundestag hat die Regeln für Dienstflüge seiner Abgeordneten wieder gelockert. Wie die BILD berichtet, dürfen Parlamentarier künftig schon ab einer Flugzeit von zwei Stunden wieder in der Businessklasse fliegen — eine Änderung, die Anfang September vom Ältestenrat des Bundestags beschlossen worden ist.

Damit wird die im April 2024 eingeführte kürzere Economy-Regelung zurückgenommen. Damals war festgelegt worden, dass bei Flügen unter vier Stunden aus Kostengründen Economy gebucht werden soll. Als Begründung für die Lockerung führt der Bundestag an, dass bei Reisen von zwei bis vier Stunden Business-Class Vorteile biete — etwa mehr Platz und die Möglichkeit, während des Fluges vertrauliche Unterlagen in Ruhe durchzugehen.

Kritiker sehen in der Entscheidung ein Symbol dafür, dass der zuvor ausgerufene Sparwille eher großzügiger Komfortpolitik gewichen ist — gerade in Zeiten, in denen über öffentliche Ausgaben und Effizienz diskutiert wird. Für viele Beobachter wirft der Schritt die Frage auf, ob der Komfort von Mandatsträgern noch mit dem Anspruch an sparsame Haushaltsführung vereinbar ist.

