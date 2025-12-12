Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Bürgerinitiative möchte "Parkplätze zurück am Domplatz"
© ORF/Tobias Mayr

St. Pölten

Bürgerinitiative möchte "Parkplätze zurück am Domplatz"

12.12.25, 14:31
Teilen

"Rettet die Innenstadt – Parkplätze zurück am Domplatz“, gibt sich die von der FPÖ St. Pölten initiierte Bürgerinitiative für 150 Stellplätze als Motto. Die St. Pöltner City werde dadurch "aufblühen", ist Spitzenkandidat Martin Antauer überzeugt.

"Früher war der Domplatz zentraler Ausgangspunkt für Einkaufstouren, wichtige Stellplatzgelegenheit für ältere oder gehbehinderte Menschen für diverse Erledigungen und ein echter Ort der Begegnung. Heute ist der Domplatz eine autofreie Betonwüste, für die sich sogar der altehrwürdige Dom schämen muss“, stellte FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer am Freitag bei der Präsentation der Bürgerinitiative "Rettet die Innenstadt – Parkplätze zurück am Domplatz“ klar.

Denn viele Geschäfte würden ums Überleben kämpfen, Arbeitsplätze seien gefährdet und Senioren, Familien und Menschen aus der Region kämen immer seltener in die Innenstadt. "SPÖ-Bürgermeister Stadler hat sein Wort gebrochen, einfach die Parkplätze am Domplatz gestrichen und für keinen adäquaten Ersatz gesorgt“, so Antauer, der auf www.parkplatz-am-domplatz.at verwies.

"Aus der Katastrophe eine Chance machen"

Daher die Forderung der FPÖ NÖ: 150 Parkplätze am und rund um den Domplatz, zwei Stunden gratis parken, direkter und barrierefreier Zugang sowie gute Erreichbarkeit. "Wir machen aus der Katastrophe eine Chance mit der Schaffung von 150 Stellplätzen, kostenlosen Arbeitszonen, günstigen Büros und einem jährlichen Wirtschaftsfestival. Machen wir unsere St. Pöltner Innenstadt zum schönsten Platz, an dem Niederösterreich arbeitet, einkauft und aufblüht“, schloss Antauer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden