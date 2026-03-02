Alles zu oe24VIP
© APA/HANS PUNZ

"Gleichberechtigung"

Jetzt kommt Debatte über Wehrpflicht für Frauen

Von
02.03.26, 18:24
ÖVP-Politikerin setzt den Auftakt zur Debatte über die Wehrpflicht für Frauen. Sie fordert: Der verpflichtende Wehrdienst für Frauen soll kommen, zumindest eine ernsthafte Diskussion darüber. 

„Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich“, sagte die steirische Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) bei der Präsentation des neuen Gleichstellungsberichtes. Sie zitierte damit Paragraf 7 der Bundesverfassung. Die ÖVP-Politikerin fordert: Der verpflichtende Wehrdienst für Frauen soll kommen, zumindest eine ernsthafte Diskussion darüber.

Verpflichtender Wehr- und Zivildienst für Frauen 

„Gleichstellung ist bei uns in vielen Lebensbereichen noch immer keine Realität, wir sind gleichberechtigt, aber nicht gleichwertig", sagte Khom bei ihrer Pressekonferenz, über welche die Kleine Zeitung berichtete.

Dabei bezog die steirische ÖVP-Chefin auch in der aktuellen Gleichstellungsdebatte klar Stellung: „Beim verpflichtenden Wehr- und Zivildienst für Frauen sollten wir nun die Diskussion führen.“ Sie halte nichts von dem Argument, man müsse zuerst überall anders die Gleichstellung erreichen. 

Kunasek Khom
© APA/ERWIN SCHERIAU

Mario Kunasek (FPÖ) und Manuela Khom (ÖVP) regieren in der Steiermark.

Gender-Sprache

Angesprochen auf den Fakt des Genderverbots im Land Steiermark sagte die Landeshauptmann-Stellvertreterin: „Da ist ja nur das Binnen-I abgeschafft worden.“ Und eben dieses habe die Fronten unnötig verhärtet. In der Steiermark regiert eine FPÖ-ÖVP-Koalition unter Mario Kunasek (FPÖ) und Manuela Khom (ÖVP).

