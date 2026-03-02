Pferde gingen durch: Kutscher verletzt

Zwei Pferde eines Kutschengespanns sind Montagmittag nahe des Bahnhofs im Tiroler Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) durchgegangen.

Dabei wurde ein unmittelbar bei den Gleisen befindliches Gatter aus der Verankerung gerissen. Der 79-jährige Kutscher verlor das Gleichgewicht, stürzte von dem Gefährt und wurde dabei verletzt, berichtete die Polizei. Eines der Pferde lief auf die Gleise, die Feuerwehr konnte es jedoch rasch einfangen.

Zuvor hatte der Notfallkoordinator der ÖBB eine kurzfristige Sperre durchgeführt. Das andere Pferd war neben der Kutsche stehen geblieben und wurde von einem 42-Jährigen, der - neben einer 44-Jährigen - ebenfalls in der Kutsche mitgefahren war, in den Stall gebracht.

Die Pferde waren einige Meter vor dem Kreuzungsbereich mit der Reitherspitzstraße aus bisher unbekannter Ursache durchgegangen. Sie liefen daraufhin über den dortigen Kreuzungsbereich und in weiterer Folge direkt auf eine abgesperrte Fläche der ÖBB. Dabei hängte die Kutsche beim verschlossenen Gatter ein, wobei dieses - inklusive der Verankerung - aus dem Boden gerissen wurde. Einige Meter nach dem Gatter kam die Kutsche schließlich zum Stillstand.

Kutscher ins Krankenhaus geflogen

Der 79-jährige Österreicher wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Hall in Tirol geflogen. Im Einsatz standen zwei Polizeistreifen, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Seefeld.