Kurz nach Single-Release: US-Rapper Lil Poppa (25) tot aufgefunden

Der Musiker wurde am 18. Februar für tot erklärt. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Die US-Rap-Szene verliert eine ihrer hoffnungsvollsten Stimmen: Lil Poppa ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Während am vergangenen Freitag noch eine neue Single des Musikers erschien, herrscht nun bittere Gewissheit über sein Ableben. Der Künstler aus Jacksonville, Florida, hinterlässt eine Lücke in einem Genre, das er in den letzten Jahren maßgeblich mitgeprägt hat.

Ein plötzlicher Abschied in Georgia

Wie das US-Portal „TMZ“ unter Berufung auf den Gerichtsmediziner von Fulton County (Georgia) berichtet, wurde der Musiker – mit bürgerlichem Namen Janarious Mykel Wheeler – am Mittwoch, dem 18. Februar, um 11:23 Uhr Ortszeit für tot erklärt. Über die konkrete Todesursache hüllen sich die Behörden vorerst in Schweigen; auch die näheren Umstände des Vorfalls bleiben zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt.





Exponent des modernen Florida-Rap

Lil Poppa galt weit über die Grenzen seiner Heimatstadt Jacksonville hinaus als prägende Figur des zeitgenössischen Rap. Unter den Fittichen von Rap-Schwergewicht Yo Gotti (44) und dessen „Collective Music Group“ (CMG) entwickelte er sich zu einem verlässlichen Lieferanten für atmosphärische Hits. Mit Titeln wie „Love & War“, „Mind Over Matter“ und „Happy Tears“ erspielte er sich eine internationale Fangemeinde und festigte seinen Ruf als eines der großen Talente der Szene. Alleine auf Instagram trauern eine Million Fans um den Musiker.

Die Tragik des Timings

Besonders schmerzhaft mutet die Chronologie der letzten Tage an: Erst im August 2025 hatte Wheeler sein beachtetes, 16 Titel umfassendes Album „Almost Normal Again“ veröffentlicht. Seine jüngste Single, „Out of Town Bae“, war erst seit vergangenem Freitag auf dem Markt – ein letztes musikalisches Lebenszeichen vor dem plötzlichen Verstummen. Für den kommenden Monat war zudem ein Auftritt in New Orleans geplant, der nun traurige Hinfälligkeit erlangt hat.