Crash auf A2: Vater (36) schlief am Steuer ein

Eine junge Familie kam bei einem Unfall auf der Südautobahn A2 mit dem Schrecken davon.

Eine Familie aus Slowenien war am Sonntagnachmittag auf der Südautobahn (A2) unterwegs.

Laut Polizei fuhr der 36-jährige Vater auf Höhe Krumpendorf, Bezirk Klagenfurt-Land, eigenen Aussagen zufolge wegen Sekundenschlafs gegen einen Straßenleitpflock, das Auto wurde quer über die Fahrbahn geschleudert und prallte gegen die Betonleitwand.

Seine Frau (34), das erst einjährige Kind und der Lenker blieben dabei heil. Am Pkw entstand allerdings Totalschaden.