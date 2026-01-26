Alles zu oe24VIP
© Getty

5,71 Mio. € Passiva

Millionen-Insolvenz: Bergchalet-Betreiber muss sich sanieren

26.01.26, 16:32
Die Passiva betragen 5,71 Mio. Euro, eine Fortführung des Betriebes ist geplant.

Feldkirchen. Über die Tomtegl Bergchalets GmbH auf der Hochrindl (Bezirk Feldkirchen) ist am Montag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet worden. Die Passiva betragen 5,71 Mio. Euro, eine Fortführung des Betriebes ist geplant, teilte der Kreditschutzverband von 1870 in einer Aussendung mit.

Ein Sanierungsplan, der auf eine Quote von 70 Prozent lautet, wurde bereits eingebracht. Dieser sieht vor, dass 9,85 Prozent binnen drei Monaten ab Annahme des Sanierungsplanes bezahlt werden, 10,15 Prozent binnen neun Monaten, weitere 20 Prozent binnen 18 Monaten und die restlichen 30 Prozent längstens binnen 24 Monaten.

