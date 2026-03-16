Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.30 aktien up +1.79% Andritz AG 62.95 aktien down -0.08% BAWAG Group AG 118.10 aktien down -0.34% CA Immobilien Anlagen AG 24.720 aktien up +0.57% CPI Europe AG 15.750 aktien up +0.57% DO & CO Aktiengesellschaft 170.00 aktien down -2.41% EVN AG 27.750 aktien down -1.07% Erste Group Bank AG 90.65 aktien down -0.87% Lenzing AG 21.900 aktien down -0.68% OMV AG 59.45 aktien up +1.11% Oesterreichische Post AG 32.900 aktien down -1.94% PORR AG 35.900 aktien down -0.69% Raiffeisen Bank Internat. AG 36.500 aktien down -1.46% SBO AG 35.300 aktien down -2.08% STRABAG SE 86.30 aktien down -0.46% UNIQA Insurance Group AG 14.760 aktien down -1.6% VERBUND AG Kat. A 65.35 aktien up +0.54% VIENNA INSURANCE GROUP AG 61.50 aktien down -0.97% Wienerberger AG 23.260 aktien down -0.51% voestalpine AG 38.820 aktien down -1.77%
  1. oe24.at
  2. Business
Börse
© Getty

Börsen-Nervosität

Asiens Börsen ohne klaren Kurs – Ölpreis-Entspannung sorgt für leichte Hoffnung

16.03.26, 10:10
Teilen

Die wichtigsten Börsen in Asien haben zum Wochenstart kein einheitliches Bild gezeigt. Während sich die Ölpreise etwas stabilisierten, bleibt die Stimmung wegen des Konflikts im Nahen Osten angespannt. Besonders der Handelsplatz in Hongkong konnte jedoch deutliche Gewinne verbuchen. 

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten überwiegend keinen klaren Trend. Für eine leichte Entspannung sorgte die Stabilisierung der Ölpreise. Trotzdem bleibt die Lage angespannt. „Die Stimmung an den Märkten dürfte weiterhin sehr nervös bleiben“, sagte Charu Chanana, Chef-Anlagestratege bei Saxo Markets.

Straße von Hormuz im Fokus

Am Wochenende gab die Internationale Energieagentur (IEA) Details zur geplanten Freigabe strategischer Ölreserven durch ihre Mitgliedstaaten bekannt. Hintergrund ist der Krieg mit dem Iran und die Sorge um die globale Energieversorgung. Entscheidend für stabile Lieferketten bleibt jedoch die Wiederöffnung der Straße von Hormuz, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für Öltransporte weltweit.

Die Aktienmärkte könnten laut Chanana „jedes Anzeichen für eine mögliche Wiederöffnung der Meerenge begrüßen“. Gleichzeitig warnt der Experte, dass anhaltende Angriffe und schwache diplomatische Fortschritte derzeit wenig Hoffnung geben.

Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die Straße von Hormuz ist infolge des Konflikts nahezu zum Stillstand gekommen. US-Präsident Donald Trump setzt nun auf internationale Unterstützung und erwartet Hilfe von Ländern wie China, Frankreich, Japan, Südkorea und Großbritannien, die stark auf Ölimporte über diese Route angewiesen sind.

Hongkong mit deutlichen Gewinnen

Positiv stach am Montag der Hang-Seng-Index in Hongkong hervor. Der Leitindex der Sonderverwaltungszone legte 1,5 Prozent auf 25.834 Punkte zu und machte damit einen Großteil der jüngsten Verluste wett. Auch der CSI-300-Index der wichtigsten chinesischen Festlandsbörsen konnte leicht zulegen. Er stieg um 0,05 Prozent auf 4.672 Punkte. Unterstützt wurde die Stimmung durch besser als erwartete Konjunkturdaten zu Einzelhandel, Industrieproduktion und Investitionen.

Japan und Australien schwächer

Weniger freundlich präsentierten sich andere Börsen in der Region. Der japanische Nikkei-225 verlor 0,1 Prozent auf 53.751 Punkte. Auch der australische S&P/ASX 200 schloss im Minus und gab 0,4 Prozent auf 8.583 Punkte nach.

Trotz einzelner Gewinne bleibt damit das Gesamtbild an den asiatischen Märkten uneinheitlich und von großer Unsicherheit geprägt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen