Asiens Börsen ohne klaren Kurs – Ölpreis-Entspannung sorgt für leichte Hoffnung

Die wichtigsten Börsen in Asien haben zum Wochenstart kein einheitliches Bild gezeigt. Während sich die Ölpreise etwas stabilisierten, bleibt die Stimmung wegen des Konflikts im Nahen Osten angespannt. Besonders der Handelsplatz in Hongkong konnte jedoch deutliche Gewinne verbuchen.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten überwiegend keinen klaren Trend. Für eine leichte Entspannung sorgte die Stabilisierung der Ölpreise. Trotzdem bleibt die Lage angespannt. „Die Stimmung an den Märkten dürfte weiterhin sehr nervös bleiben“, sagte Charu Chanana, Chef-Anlagestratege bei Saxo Markets.

Straße von Hormuz im Fokus

Am Wochenende gab die Internationale Energieagentur (IEA) Details zur geplanten Freigabe strategischer Ölreserven durch ihre Mitgliedstaaten bekannt. Hintergrund ist der Krieg mit dem Iran und die Sorge um die globale Energieversorgung. Entscheidend für stabile Lieferketten bleibt jedoch die Wiederöffnung der Straße von Hormuz, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für Öltransporte weltweit.

Die Aktienmärkte könnten laut Chanana „jedes Anzeichen für eine mögliche Wiederöffnung der Meerenge begrüßen“. Gleichzeitig warnt der Experte, dass anhaltende Angriffe und schwache diplomatische Fortschritte derzeit wenig Hoffnung geben.

Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die Straße von Hormuz ist infolge des Konflikts nahezu zum Stillstand gekommen. US-Präsident Donald Trump setzt nun auf internationale Unterstützung und erwartet Hilfe von Ländern wie China, Frankreich, Japan, Südkorea und Großbritannien, die stark auf Ölimporte über diese Route angewiesen sind.

Hongkong mit deutlichen Gewinnen

Positiv stach am Montag der Hang-Seng-Index in Hongkong hervor. Der Leitindex der Sonderverwaltungszone legte 1,5 Prozent auf 25.834 Punkte zu und machte damit einen Großteil der jüngsten Verluste wett. Auch der CSI-300-Index der wichtigsten chinesischen Festlandsbörsen konnte leicht zulegen. Er stieg um 0,05 Prozent auf 4.672 Punkte. Unterstützt wurde die Stimmung durch besser als erwartete Konjunkturdaten zu Einzelhandel, Industrieproduktion und Investitionen.

Japan und Australien schwächer

Weniger freundlich präsentierten sich andere Börsen in der Region. Der japanische Nikkei-225 verlor 0,1 Prozent auf 53.751 Punkte. Auch der australische S&P/ASX 200 schloss im Minus und gab 0,4 Prozent auf 8.583 Punkte nach.

Trotz einzelner Gewinne bleibt damit das Gesamtbild an den asiatischen Märkten uneinheitlich und von großer Unsicherheit geprägt.