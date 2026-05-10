Klebe-Knall: Aus für WM-Panini-Pickerl

Schock-Meldung für alle Sticker-Fans: Ab 2030 gibt es auch keine WM-Panini-Pickerl mehr.
Seit 60 Jahren sorgt Panini mit den Pickerl vor der WM schon für Fußball-Fieber. Es ist das Prestigeobjekt der italienischen Firma Modena. Doch nun ist Schluss, wie der Weltverband FIFA bekannt gab.
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Denn nach der WM 2030 wurden die Rechte neu vergeben, und Panini wurde von einem US-Konzern ausgestochen. Von da an wird nur noch unter der Regie der Firma Fanatics, der Mutter des Herstellers Topps, geklebt.
Doch die Topps-Pickerl sind auch nicht mehr gänzlich unbekannt. Die UEFA hatte die Zusammenarbeit mit Panini bereits 2024 beendet und ist zu den Amerikanern gewechselt. Auch die aktuelle Premier-League-Saison wurde bereits von Topps-Pickerl begleitet.