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Panini Sticker
© Getty

Nach 60 Jahren

Klebe-Knall: Aus für WM-Panini-Pickerl

Von
10.05.26, 15:53
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Schock-Meldung für alle Sticker-Fans: Ab 2030 gibt es auch keine WM-Panini-Pickerl mehr. 

Seit 60 Jahren sorgt Panini mit den Pickerl vor der WM schon für Fußball-Fieber. Es ist das Prestigeobjekt der italienischen Firma Modena. Doch nun ist Schluss, wie der Weltverband FIFA bekannt gab.

Denn nach der WM 2030 wurden die Rechte neu vergeben, und Panini wurde von einem US-Konzern ausgestochen. Von da an wird nur noch unter der Regie der Firma Fanatics, der Mutter des Herstellers Topps, geklebt.  

Doch die Topps-Pickerl sind auch nicht mehr gänzlich unbekannt. Die UEFA hatte die Zusammenarbeit mit Panini bereits 2024 beendet und ist zu den Amerikanern gewechselt. Auch die aktuelle Premier-League-Saison wurde bereits von Topps-Pickerl begleitet.

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