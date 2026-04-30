„Werde ferne Zukunft nicht erleben“: Emotionaler König Charles in New York

König Charles sorgt bei seinem USA-Besuch für einen Gänsehaut-Moment. Vor Weltstars wie Donatella Versace sprach der Monarch im Big Apple offen über sein Erbe und die Zeit nach seinem Kampf gegen den Krebs. Seine Botschaft an die nächste Generation ist klar und rührend zugleich.

Am Mittwoch reiste König Charles (77) gemeinsam mit Königin Camilla (78) in den Big Apple weiter. Nach dem offiziellen Empfang durch US-Präsident Donald Trump in Washington stand in New York ein Event der Initiative „Greater Together“ auf dem Programm. Inmitten von Mode-Ikonen wie Anna Wintour und Stella McCartney hielt der Monarch direkt zum Auftakt eine bemerkenswerte Rede.

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Botschaft an die Jugend

Zusammen mit Stars wie Lionel Richie und Model Iman feierte Charles das 50-jährige Bestehen seiner Stiftung „The King's Trust“. Der König forderte die anwesenden Promis dazu auf, sich aktiv für die nächste Generation starkzumachen. Es sei ein stolzer Moment, auf die schwierigen Anfänge der Organisation zurückzublicken, die nun seit fünf Jahrzehnten Talente fördert und die Gesellschaft stärkt.

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Gedanken zur fernen Zukunft

Besonders emotional wurde es, als Charles seine eigene Sterblichkeit und den vergangenen Kampf gegen den Krebs thematisierte. „Ich werde die ferne Zukunft nicht mehr erleben“, gestand der Regent offen vor dem Publikum im Auktionshaus Christie's. Er betonte jedoch, wie dankbar er für die Unterstützung sei, um sicherzustellen, dass Ehrgeiz und Talent der Jugend die Gesellschaft noch lange prägen.

Erfolgreicher Weg nach Krebstherapie

Anna Wintour mit Queen Camilla © Getty

Seit seiner Diagnose im Jahr 2024 hat der britische Monarch enorme Fortschritte gemacht. Auch in Österreich verfolgte man die Krankheitsgeschichte gespannt, während Charles Termine verschieben musste. Nun nimmt König Charles wieder regelmäßig öffentliche Aufgaben wahr. Der Besuch zeigt deutlich, dass seine Krebstherapie erfolgreich war und er trotz der gesundheitlichen Herausforderungen wieder voll einsatzfähig ist.