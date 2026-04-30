Kurz vor der Sendung: Schlager-Star Nana Mouskouri (91) sagt Termin bei Schöneberger ab

Große Enttäuschung für die Fans von Nana Mouskouri. Die weltberühmte Sängerin sollte eigentlich in einer beliebten Talkshow zu Gast sein, musste ihren Auftritt jedoch kurzfristig absagen. Während die Gründe für ihr Fehlen weitgehend unklar bleiben, gibt es bereits prominenten Ersatz für die Sendung.

Die NDR Talk Show am Freitag muss ohne Nana Mouskouri auskommen. Die Sendung, die von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderiert wird, verliert damit kurzfristig einen ihrer größten Stargäste. Laut Informationen des Senders hat die Schlagerlegende ihre Teilnahme überraschend zurückgezogen.

Absage aus persönlichen Gründen

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Nana Mouskouri, die mit Hits wie „Weiße Rosen aus Athen“ weltberühmt wurde, hat laut NDR „aus persönlichen Gründen“ abgesagt. Weitere Details wurden bisher nicht kommuniziert, was bei vielen Fans für Besorgnis sorgt. Der Sender bemüht sich nach eigenen Angaben bereits um einen Nachholtermin für die bekannte Musikerin.

Spannender Ersatz steht bereit

Trotz der Absage müssen die Zuschauer nicht auf ein volles Programm verzichten. Als Ersatz wurden die Zwillingsbrüder Frederik und Gerrit Braun eingeladen. Die Gründer des Hamburger „Miniatur Wunderland“ werden stattdessen in der Talkrunde Platz nehmen und über ihre Projekte berichten.

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Sensationelles Treffen der Schlagerstars

Ein weiteres Highlight der Sendung bleibt jedoch bestehen: Zum ersten Mal werden Helene Fischer und Florian Silbereisen gemeinsam in einer Talkshow auftreten. Helene Fischer wird zudem ein musikalisches Medley präsentieren. Abgerundet wird die Gästeliste durch Ex-Tennisprofi Angelique Kerber und Visagist Armin Morbach.