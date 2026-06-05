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6 Monate nach seiner Frau

Buffy-Star Anthony Head ist gestorben

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LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 03: Anthony Head attends the UK Premiere of "A Street Cat Named Bob" in aid of Action On Addiction at the Curzon Mayfair on November 3, 2016 in London, United Kingdom. (Photo by Karwai Tang/WireImage)
© WireImage
Große Trauer in Hollywood. Der britische Schauspieler ANthony Head, bekannt aus der Vampir-Serie "Buffy" und "Ted Lasso", ist im Alter von 72 Jahren gestorben.
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Der britische Schauspieler Anthony Head ist nach Angaben seiner Tochter im Alter von 72 gestorben. Er sei "friedlich nach den Folgen einer Lungenentzündung im Kreise seiner Familie von uns gegangen".

Erst zu Beginn des Jahres ist seine Partnerin, Sara Fisher, im Alter von 61 Jahren überraschend an einer sehr aggressiven Art von Krebs verstorben. Nun muss die Familie den nächsten Schicksalsschlag ertragen.

Bekannt aus Buffy

Bekannt wurde der Schauspieler durch seine Rolle in der Kult-Vampir-Serie Buffy - Im Bann der Dämonen mit Srah&nbsp;Michelle&nbsp;Gellar in der Rolle als Rupert Giles.

Auch in der britischen Comedy-Serie Little Britain begeisterte er die Fans von 2003 bis 2006 mit seiner Rolle als Premierminister. Zuletzt stand er noch für 14 Folgen in der Sport-Serie "Ted Lasso" vor der Kamera.

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