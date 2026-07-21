Schon 10.000 Tickets weg: Haider jubelt über ABBA-Hype

Aktuell begeistert Alfons Haider mit "Ein Käfig voller Narren" in Mörbisch. 2027 bringt er den ABBA-Hit "Mamma Mia!". Der Vorverkauf übertrifft schon jetzt alle Erwartungen.

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Aktuell mischt Alfons Haider Mörbisch mit "Ein Käfig voller Narren" auf. In einer Doppelfunktion als Generalintendant und Hauptdarsteller. Haider teilt sich ja die Rolle der Zaza mit dem amerikanischen Musicaldarsteller Drew Sarich. 2027 legt er auf der Seebühne mit dem ABBA-Hit "Mamma Mia!" nach und kann schon jetzt über mehr als 10.000 verkaufte Tickets jubeln.

Haider: "Rechnung ist voll aufgegangen!"

"Unsere Rechnung ist voll aufgegangen. Mit dem Rückenwind und Energie von “Ein Käfig voller Narren" gehen wir bereits in die Vorbereitungen der nächsten Saison, wo wir bei "Mamma Mia!" mit einem neuen Bühnenbild, neuer Ausstattung und neuer Besetzung unser Stammpublikum sowie neue Gäste nach Mörbisch holen möchten,“ freut sich Haider über den sensationellen Ticket-Start

Heuer sorgt Alfons Haider mit 'Ein Käfig voller Narren' für Stimmung. © APA/KURT PINTER

2027 bringt er den ABBA-Hit "Mamma Mia!" zurück. © seefestspiele-moerbisch.at

Der Hype kommt für ihn, wie er im oe24-Interview verrät, jedoch alles andere als überraschend: "Wir hatten 2023 insgesamt 20.000 Karten zu wenig und viele Zuschauer wollten das Stück unbedingt noch einmal sehen. Darum haben wir uns für nächstes Jahr entschieden, “Mamma Mia!“noch einmal zu bringen - aber als Neuproduktion!" Die Premiere steigt am 15. Juli 2027.