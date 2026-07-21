Melissa Naschenweng kontert Hater auf Instagram

Schlagerstar Melissa Naschenweng lässt Hasskommentare im Netz nicht unbeantwortet. Auf Instagram richtet die Kärntnerin nun eine klare Botschaft an all ihre Hater.

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Als Person des öffentlichen Lebens sind Hasskommentare für Schlagerstar Melissa Naschenweng nichts Neues. Mit ihrem pinken "Alpenbarbie"-Image begeistert die 36-Jährige zwar tausende Fans, stoßt bei ihren Kritikern aber immer wieder auf Gegenwind. Obwohl sie nur selten auf solche Worte reagiert, lässt sie sich eine Antwort hin und wieder nicht nehmen. Zu einem neuen Instagram-Video schrieb die Sängerin daher direkt: "Das geht raus an alle Hater!"

Melissa Naschenweng greift zur Harmonika

Auslöser für die klare Reaktion war ein spitzer Kommentar eines Users, der ihr riet: "Spiel lieber Barbie und nicht Harmonika." Eine lange Erklärung sparte sich die Musikerin jedoch. Stattdessen schnappte sie sich ihre barbie-pinke steirische Harmonika und bewies direkt vor der Kamera ihr Können. In der Bildunterschrift stellte sie ihre Haltung zusätzlich klar und betonte: "Ich spiel beides. #hatersgonnahate."

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Fans unterstützen Melissa Naschenweng online

Ihre Anhänger feierten die Aktion der Kärntnerin und stellten sich in den Kommentaren geschlossen hinter sie. Ein Fan schrieb zustimmend: "Du spielst genau deswegen in der obersten Liga, weil du beides kannst." Ein anderer User ergänzte in den Kommentaren: "Den Neid der anderen hast du dir redlich erarbeitet."