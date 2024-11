× Kuscheln, schlemmen und singen! So feierten die Stars Thanksgiving

In den USA ist Thanksgiving ein größeres Familienfest als Weihnachten. So feierten die Stars

Große Emotionen rund um Bruce Willis („Bester Vater aller Zeiten“), das übliche Kuscheln von Heidi Klum mit ihrem Tom Kaulitz und jede Menge Essen. Thanksgiving ist das Fest der Liebe – und als Familienzusammenkunft in den USA sogar bedeutender als bei uns Weihnachten. Kein Wunder also, dass viele Stars ihre Insta-Follower daran teilhaben lassen.

© Instagram ×

„Bester Vater aller Zeiten“ - rührendes Thanksgiving Foto von Bruce Willis

© Instagram ×

© Instagram





Sofia Vergara zeigt den Rest vom Dinner, Martha Stewart eine imposante Kuchenparade und Kendall Jenner gar ihren imposanten Christbaum. Dwayne "The Rock" Johnson lauscht seinen Kindern beim Klavierspiel. Camila & Matthew McConaughey feierten hochprozentig und Rockstar John Mellencamp mit seiner 16-köpfigen Familie.

© Instagram ×









© Getty Images ×

© Getty Images ×

Jettete Sarah Michelle Gellar über Thanksgiving für ein paar Urlaubstage nach Australien so gingen Kylie Minogue und Country-Queen Dasha („Austin“) auch am Feiertag der Arbeit nach. Mini-Konzerte bei der legendären Thanksgiving Parade in New York.