„Bester Vater aller Zeiten“ - rührendes Thanksgiving Foto von Bruce Willis

Emotionelle Fotos! So feiern die Töchter von Bruce Willis zu Thanksgiving ihren Demenzkranken Vater.

Seit seiner Demenzdiagnose hat sich Bruce WIllis völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun zeigt seine Familie neue berührende Fotos. Zu Thanksgiving lassen seine Töchter Scout (33) und Tallulah (30) den Die Hard Star auf Instagram hochleben. „Dankbar“ schreiben sie zu den innigen Fotos, die das Trio offenbar bei Willis zu Hause zeigen. Tochter Scout sitzt in einem lichtdurchfluteten Wohnzimmer mit ihrem Vater auf einem Sofa. Tallulah sitzt auf dem Boden und streichelt ihren Papa in einem Foto liebevoll am Ohr. Willis selbst hält ein Geschenk mit der Aufschrift "Best Dad Ever"- „Bester Vater aller Zeiten“ in der Hand und genießt die Zuneigung seiner Töchter sichtlich.

Seit Bruces schwerer Erkrankung sind die Willis-Heming-Frauen noch einmal enger zusammengerückt. Doch seine Familie kümmert sich aufopferungsvoll um ihn, gibt ihm Halt und Kraft und auch immer mal wieder kleine Einblicke in das gemeinsame Leben. Im Juni dieses Jahres nahmen Demi Moore, 62, und ihre Töchter Tallulah, 30, und Scout Willis, 33, an der Schulabschlussfeier von Bruce Willis' Tochter Mabel teil, die er mit seiner jetzigen Frau Emma Heming Willis, 46, hat.