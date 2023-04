Heidi Klum ist ein deutsches Model. Sie arbeitet als Jurorin, Moderatorin und Produzentin von ‚Germany’s Next Topmodel‘.

Außerdem wirkt sie bei den Castingshows ‚Queen of Drags‘ und ‚America’s Got Talent‘ mit.

Werdegang des Topmodels

Heidi Klum wuchs in Bergisch Gladbach auf, wo sie die Gesamtschule in Paffrath besuchte. 1992 nahm sie im Alter von 18 Jahren am Wettbewerb Model `92 teil, und gewann einen mit 300.000 US-Dollar dotierten dreijährigen Vertrag als Fotomodell. 1993 zog sie in die Vereinigten Staaten und lief 1997 zum ersten Mal für Victoria’s Secret. 1998 war sie auf dem Titelfoto der Bademodenausgabe der US-amerikanischen Zeitschrift Sport Illustrated zu sehen und erschien auch auf den Titelseiten von Zeitschriften wie Vogue und Elle.

TV & Medien

Bei der 2004 gestarteten Fernsehshow Project Runway war Klum eine von elf Produzenten, eine Moderatorin und Jury-Vorsitzende. Seit 2006 moderiert Heidi Klum die Model-Castingshow Germany’s Next Topmodel. Außerdem moderierte und produzierte Klum die Designer-Casting-Show Making the Cut.

2006 erschien eine Single von Heidi Klum, die den Namen Wonderland trägt und für eine Reihe von Douglas-Werbespots produziert wurde. Den gesamten Erlös spendete sie an das Kinderdorf Bethanien.

Heidi Klum hat aus der Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatori eine Tochter – Leni. Leni Klum arbeitet ebenfalls als Model.