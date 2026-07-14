Kecke Spielchen
Neue Liebe für Melissa Naschenweng?
Melissa Naschenwengs Hauptrollen-Debüt im Film "Herzklang" war ein großer Erfolg, der Film ein Quotenhit und darum wird Teil zwei der Alpenromanze derzeit gedreht.
Im Film geht es um Schlagersängerin Melanie und ihren harten Weg, sich selbst zu finden. Doch in idyllischer Kulisse findet sie nicht nur zu sich selbst, sondern unterwegs auch den feschen Ranger Ben (Ferdinand Seebacher).
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Darum geht's
Was hat Teil zwei zu bieten? Der Inhalt ist noch überwiegend geheim, doch Fans des Films können sich freuen: Es wird viel von Melissa zu sehen sein und auch vom übrigen Cast - fast alle spielen wieder mit. Darunter auch Katharina Pichler, die im ersten Teil Nina, die flippig-engagierte Agentin von Melanie mimte.
Verlässt sie Ben?
Am Set gehts lustig zu und der Cast ist sehr vertraut miteinander. So sehr, dass sich Nina und Melissa eine Karotte teilen - ganz "Susi und Strolchi"-Style. Melissa schreibt dazu: "Vielleicht verlass ich Ben für Nina!" So eine neue Liebe wäre jedenfalls eine überraschende Wendung.
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